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Pix de R$ 5 mil na conta dos MEIs: veja quando o benefício começar a ser pago

Entenda como funcionará e quando devem abrir as inscrições

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:14

Benefício vai ser liberado pelo Governo Federal
Benefício vai ser liberado pelo Governo Federal Crédito: Divulgação

O governo federal prevê começar em 2027 os pagamentos do PixMEI, programa que poderá liberar até R$ 5 mil para microempreendedores individuais (MEIs) investirem nos próprios negócios. A iniciativa faz parte do pacote Prospera MEI e tem previsão de atender até 1 milhão de empreendedores até 2030. Até o momento, porém, não há data definida para os depósitos nem prazo para inscrição.

A proposta prevê um apoio financeiro que não precisará ser devolvido, diferente de um empréstimo. O dinheiro deverá ser usado para melhorar o negócio, como comprar máquinas, equipamentos e materiais de trabalho ou ampliar a estrutura de atendimento. O valor concedido poderá variar de acordo com a análise de cada pedido.

Pix já é meio de pagamento mais popular do Brasil

O Pix foi lançado oficialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 por Ilustração, IA
Uma transferência via Pix pode ser concluída em poucos segundos, bem mais rápido que TED e DOC por IA/GEMINI
O Brasil é um dos líderes mundiais em pagamentos instantâneos graças à popularização do Pix por Banco de Imagens
É possível pagar compras usando apenas um QR Code, sem precisar de cartão físico. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Pix permite transferências usando chaves simples, como CPF, e-mail, telefone ou chave aleatória por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Bilhões de transações são realizadas por Pix todos os meses, tornando-o o meio de pagamento mais usado do país por Reprodução
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O Pix foi lançado oficialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 por Ilustração, IA

O planejamento do programa prevê a destinação de até R$ 5 bilhões ao longo de quatro anos. Mulheres empreendedoras e MEIs com menor faturamento devem ter prioridade, conforme as regras que ainda serão detalhadas pelo governo. Os critérios de seleção e os documentos necessários para solicitar o benefício também não foram divulgados integralmente.

Como as inscrições ainda não foram abertas, mensagens que prometem liberar os R$ 5 mil imediatamente ou cobram taxas para garantir o benefício podem ser golpes. Os interessados devem acompanhar os canais oficiais do governo federal e do Ministério do Empreendedorismo para saber quando será possível fazer o cadastro.

O PixMEI integra o pacote Prospera MEI, que também reúne outras medidas voltadas aos pequenos negócios. As mudanças relacionadas ao limite de faturamento e às dívidas tributárias têm regras próprias e não significam que todos os microempreendedores receberão automaticamente o valor de R$ 5 mil.

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