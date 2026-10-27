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Pix de R$ 5 mil na conta dos MEIs: veja quando o benefício começar a ser pago

Entenda como funcionará e quando devem abrir as inscrições

Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:14

Benefício vai ser liberado pelo Governo Federal Crédito: Divulgação

O governo federal prevê começar em 2027 os pagamentos do PixMEI, programa que poderá liberar até R$ 5 mil para microempreendedores individuais (MEIs) investirem nos próprios negócios. A iniciativa faz parte do pacote Prospera MEI e tem previsão de atender até 1 milhão de empreendedores até 2030. Até o momento, porém, não há data definida para os depósitos nem prazo para inscrição.

A proposta prevê um apoio financeiro que não precisará ser devolvido, diferente de um empréstimo. O dinheiro deverá ser usado para melhorar o negócio, como comprar máquinas, equipamentos e materiais de trabalho ou ampliar a estrutura de atendimento. O valor concedido poderá variar de acordo com a análise de cada pedido.

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O planejamento do programa prevê a destinação de até R$ 5 bilhões ao longo de quatro anos. Mulheres empreendedoras e MEIs com menor faturamento devem ter prioridade, conforme as regras que ainda serão detalhadas pelo governo. Os critérios de seleção e os documentos necessários para solicitar o benefício também não foram divulgados integralmente.

Como as inscrições ainda não foram abertas, mensagens que prometem liberar os R$ 5 mil imediatamente ou cobram taxas para garantir o benefício podem ser golpes. Os interessados devem acompanhar os canais oficiais do governo federal e do Ministério do Empreendedorismo para saber quando será possível fazer o cadastro.