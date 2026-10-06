MEDIDA PROVISÓRIA

Bets começam a sair do ar no Brasil nesta terça-feira (6)

Medida proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das atividades no país

Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15:38

Bets Crédito: Reprodução

Sites e aplicativos de apostas esportivas e jogos online começam a sair do ar no Brasil nesta terça-feira (6), conforme a previsão da MP 1.394/2026. A medida proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade dessas atividades no Brasil.

Segundo informações divulgadas pelo governo, a iniciativa faz parte de um pacote apresentado como de proteção às famílias e à economia popular e inclui também ações para enfrentar o endividamento das famílias.

A proibição deve atingir as plataformas que oferecem apostas de quota fixa, modalidade em que o apostador sabe previamente quanto poderá receber, além dos jogos de cassino virtual. O governo chegou a avaliar inicialmente uma restrição apenas aos cassinos on-line, mas decidiu ampliar a medida para as diferentes modalidades de apostas pela internet, segundo auxiliares do presidente ouvidos pelo G1.

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As bets foram autorizadas no Brasil em 2018, durante o governo Michel Temer. Uma nova legislação foi aprovada em 2023, e o mercado regulado começou a funcionar em 2025, após a regulamentação das regras e a autorização das empresas pela área econômica.