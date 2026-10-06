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Bets começam a sair do ar no Brasil nesta terça-feira (6)

Medida proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das atividades no país

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15:38

Bets
Bets Crédito: Reprodução

Sites e aplicativos de apostas esportivas e jogos online começam a sair do ar no Brasil nesta terça-feira (6), conforme a previsão da MP 1.394/2026. A medida proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade dessas atividades no Brasil.

Segundo informações divulgadas pelo governo, a iniciativa faz parte de um pacote apresentado como de proteção às famílias e à economia popular e inclui também ações para enfrentar o endividamento das famílias.

A proibição deve atingir as plataformas que oferecem apostas de quota fixa, modalidade em que o apostador sabe previamente quanto poderá receber, além dos jogos de cassino virtual. O governo chegou a avaliar inicialmente uma restrição apenas aos cassinos on-line, mas decidiu ampliar a medida para as diferentes modalidades de apostas pela internet, segundo auxiliares do presidente ouvidos pelo G1.

Veja quais são as 10 bets mais famosas do país

Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
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Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução

As bets foram autorizadas no Brasil em 2018, durante o governo Michel Temer. Uma nova legislação foi aprovada em 2023, e o mercado regulado começou a funcionar em 2025, após a regulamentação das regras e a autorização das empresas pela área econômica.

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A decisão também deve afetar clubes de futebol que têm contratos de patrocínio com empresas de apostas. Segundo O Globo, o governo avalia medidas de apoio aos times, como crédito facilitado e alívio de dívidas, mas essas ações devem ser anunciadas posteriormente.

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