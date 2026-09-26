MEDIDA PROVISÓRIA

Bets não terão indenização após proibição no Brasil; empresas já pagaram R$ 2,55 bilhões em outorgas

Medida provisória determina fim das autorizações e prevê que valores pagos ao governo não sejam devolvidos às casas de apostas

Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 11:30

Bets não terão direito a indenização após o fim das autorizações; empresas já pagaram R$ 2,55 bilhões em outorgas. Crédito: Antônio Cruz/ Agência Brasil

As empresas de apostas que receberam autorização para operar no Brasil não terão direito a indenização após o fim das atividades, segundo a Medida Provisória nº 1.394, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (25). O texto também determina que os valores pagos pelas empresas para obter as outorgas não sejam devolvidos.

A medida estabelece que o encerramento das autorizações ocorre por motivo de interesse público. Com isso, as empresas ficam sem direito a receber valores referentes a lucros cessantes, investimentos realizados, expectativa de continuidade da atividade ou à devolução, total ou parcial, das quantias pagas pelas outorgas.

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O valor envolvido é significativo. Até o momento, 85 outorgas foram concedidas para exploração das chamadas apostas de quota fixa. Cada autorização custou R$ 30 milhões, o que representa R$ 2,55 bilhões pagos pelas empresas ao governo.

A MP também determina que as autorizações sejam extintas ao fim do período de transição estabelecido pelo texto. Nesse intervalo, as empresas deverão cumprir obrigações relacionadas ao encerramento das operações e à devolução dos valores que pertencem aos apostadores.

Empresas podem recorrer?

A medida provisória não prevê indenização pelo poder público, mas a decisão já provocou reação entre representantes do setor, que indicaram a possibilidade de recorrer à Justiça para tentar recuperar os valores pagos pelas outorgas.

Enquanto isso, os apostadores têm outro calendário. Até 5 de outubro, às 23h59, será possível solicitar voluntariamente o saque dos valores disponíveis nas plataformas. A partir de 6 de outubro, os sites e aplicativos deverão sair do ar. Entre 9 e 14 de outubro, as instituições financeiras deverão devolver os saldos remanescentes aos apostadores.