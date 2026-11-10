Bets proibidas? Decisão de ministro do STF paralisa processos em todo o Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:05
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão, em todo o país, dos processos judiciais que discutem a constitucionalidade da Medida Provisória (MP) 1.394/2026, que proibiu as apostas de quota fixa, conhecidas como bets. A decisão vale até que o Supremo julgue definitivamente a controvérsia.
A determinação foi tomada no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 8027, após pedido apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), em 6 de novembro. O órgão solicitou a suspensão nacional das ações que questionam a validade da medida.
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país
No pedido, a PGR apontou que a constitucionalidade da MP já é discutida em quatro ações diretas de inconstitucionalidade no STF: ADIs 8024, 8027, 8028 e 8035. Apesar disso, juízes de outras instâncias concederam decisões provisórias para suspender os efeitos da norma, sob o entendimento de que ela seria inconstitucional.
Ao analisar o caso, Fux destacou que a existência de processos sobre o mesmo tema em diferentes instâncias pode provocar decisões conflitantes e insegurança jurídica. O ministro também mencionou o risco de uma possível liberação de uma atividade que classificou como danosa e de elevado risco social.
O relator considerou presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, como o perigo da demora e a plausibilidade jurídica do pedido. A decisão liminar já está em vigor, mas ainda será submetida à análise do Plenário do STF.