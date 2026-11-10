Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bets proibidas? Decisão de ministro do STF paralisa processos em todo o Brasil

Decisão impede novas decisões judiciais sobre a validade da medida provisória até julgamento definitivo pelo Supremo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:05

STF suspende processos que questionam proibição das bets em todo o país Crédito: Bruno Carneiro/STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão, em todo o país, dos processos judiciais que discutem a constitucionalidade da Medida Provisória (MP) 1.394/2026, que proibiu as apostas de quota fixa, conhecidas como bets. A decisão vale até que o Supremo julgue definitivamente a controvérsia.

A determinação foi tomada no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 8027, após pedido apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), em 6 de novembro. O órgão solicitou a suspensão nacional das ações que questionam a validade da medida.

Veja quais são as 10 bets mais famosas do país

Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
1 de 10
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução

No pedido, a PGR apontou que a constitucionalidade da MP já é discutida em quatro ações diretas de inconstitucionalidade no STF: ADIs 8024, 8027, 8028 e 8035. Apesar disso, juízes de outras instâncias concederam decisões provisórias para suspender os efeitos da norma, sob o entendimento de que ela seria inconstitucional.

Ao analisar o caso, Fux destacou que a existência de processos sobre o mesmo tema em diferentes instâncias pode provocar decisões conflitantes e insegurança jurídica. O ministro também mencionou o risco de uma possível liberação de uma atividade que classificou como danosa e de elevado risco social.

O relator considerou presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, como o perigo da demora e a plausibilidade jurídica do pedido. A decisão liminar já está em vigor, mas ainda será submetida à análise do Plenário do STF.

Tags:

Bet

Mais recentes

Imagem - Rede de celulares que começou com três funcionários em cidade do interior fatura mais de R$ 1 bilhão e mira mil lojas em todo Brasil

Rede de celulares que começou com três funcionários em cidade do interior fatura mais de R$ 1 bilhão e mira mil lojas em todo Brasil
Imagem - Dona de casa pode se aposentar pelo INSS com contribuização reduzida; saiba como solicitar

Dona de casa pode se aposentar pelo INSS com contribuização reduzida; saiba como solicitar
Imagem - Deputado eleito vai ao MPF para derrubar questão do Enem sobre o MST: ‘Quer saber se aluno é militante’

Deputado eleito vai ao MPF para derrubar questão do Enem sobre o MST: ‘Quer saber se aluno é militante’