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Bets que continuarem funcionando após 6 de outubro serão bloqueadas; entenda a nova regra

Medida provisória proíbe apostas de quota fixa no Brasil e estabelece prazo para usuários retirarem dinheiro das plataformas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 10:30

BETs podem causar dependência severa
BETs podem causar dependência severa Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

As plataformas de apostas esportivas e jogos on-line terão os próximos dias como prazo final de funcionamento no Brasil. Uma Medida Provisória publicada nesta sexta-feira (25) proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das chamadas bets no país.

O cronograma prevê que sites e aplicativos sejam bloqueados a partir de 6 de outubro. Até as 23h59 do dia 5, os usuários poderão acessar as plataformas para retirar voluntariamente os valores disponíveis.

Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, as empresas que continuarem operando após o prazo serão consideradas ilegais e poderão ter os recursos movimentados confiscados. Atualmente, o governo contabiliza 85 sites e cerca de 180 marcas autorizadas.

Veja quais são as 10 bets mais famosas do país

Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
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Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução

A fiscalização será reforçada por uma força-tarefa que reúne órgãos como Ministérios da Fazenda e da Justiça, Receita Federal, Polícia Federal e Anatel. O grupo utiliza ferramentas de rastreamento, incluindo inteligência artificial, para localizar plataformas irregulares e identificar os caminhos percorridos pelo dinheiro.

O que acontece com o dinheiro dos apostadores?

Quem tiver saldo nas plataformas poderá fazer o resgate voluntário até 5 de outubro. Depois disso, entre os dias 7 e 8, as empresas deverão informar às instituições financeiras os valores restantes vinculados aos CPFs dos usuários.

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Bets vão sair do ar e apostadores têm até 5 de outubro para sacar dinheiro; veja o que acontece depois

A devolução pelos bancos está prevista para ocorrer entre 9 e 14 de outubro. Caso haja algum impedimento operacional, a Caixa Econômica Federal poderá atuar na restituição dos valores.

A medida também determina o fim da publicidade e dos patrocínios das bets, com regras de transição para materiais que já haviam sido contratados. O governo ainda apresentou proposta para tipificar como crimes determinadas atividades relacionadas à exploração ilegal de apostas e anunciou ações voltadas ao combate ao uso de dinheiro do crime organizado no setor.

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