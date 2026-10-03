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Bets: R$ 1,4 bilhão ainda está nas plataformas; apostadores têm até segunda (5) para sacar

Saldo mantido por usuários caiu 31% após a proibição das apostas de quota fixa; governo orienta retirada dos valores até 5 de outubro

Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 12:30

BETs podem causar dependência severa Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Mais de R$ 1,4 bilhão ainda está nas contas de apostadores em plataformas de bets que operavam no país. O valor é resultado de uma redução de 31% no saldo mantido pelos usuários após a entrada em vigor da medida que proibiu as apostas de quota fixa no Brasil. Serviços e Informações do Brasil

Segundo balanço divulgado pelo governo nesta sexta-feira (2), o montante caiu de aproximadamente R$ 2,1 bilhões para R$ 1,453 bilhão desde 26 de setembro, uma redução de R$ 652,6 milhões. A estimativa é de que o dinheiro restante esteja distribuído entre 28,65 milhões de CPFs. Serviços e Informações do Brasil

Até quando é possível sacar?

Os apostadores têm até 23h59 da próxima segunda-feira (5) para solicitar voluntariamente a retirada dos valores disponíveis nas plataformas. Depois desse prazo, os sites e aplicativos destinados às apostas de quota fixa deverão ficar indisponíveis. Serviços e Informações do Brasil

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Quem não fizer o saque dentro desse período ainda terá direito à devolução. Entre 6 e 7 de outubro, as empresas deverão informar às instituições financeiras os saldos que permanecerem nas contas. A devolução dos valores está prevista para ocorrer entre 9 e 14 de outubro. Serviços e Informações do Brasil

E se o dinheiro não for devolvido pelo banco?

Nos casos em que houver dificuldade operacional para a devolução, a Caixa Econômica Federal poderá atuar como intermediária a partir de 14 de outubro, conforme o cronograma divulgado pelo Ministério da Fazenda. Serviços e Informações do Brasil

Fiscalização também aumentou

O governo informou que identificou 48 contas com saldo superior a R$ 500 mil. Esses casos passarão por análise individual e poderão ser encaminhados para investigação se forem encontrados indícios de irregularidades. Agência Brasil

A fiscalização também resultou no encaminhamento de 10.435 sites ilegais para bloqueio entre 25 de setembro e 1º de outubro. A medida faz parte das ações adotadas após a Medida Provisória nº 1.394/2026, que proibiu a exploração, oferta, intermediação e publicidade de apostas de quota fixa no território nacional. Serviços e Informações do Brasil