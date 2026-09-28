DISPUTA

Bets vão ao STF contra proibição e dizem que medida pode levar apostadores ao mercado clandestino

Associações pedem a Luiz Fux a suspensão da MP que encerra licenças em 30 dias e impede publicidade e patrocínios do setor

Carol Neves

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:06

Bets Crédito: Reprodução

Duas entidades que representam casas de apostas recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar suspender a medida provisória que proíbe as apostas de quota fixa no Brasil. A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) pediram ao ministro Luiz Fux uma decisão urgente contra a MP 1.394/2026.

Editada pelo governo federal na sexta-feira (25), a medida determina o fim das licenças em vigor após 30 dias e proíbe a publicidade e o patrocínio das empresas do setor. Na ação, as associações sustentam que a mudança é inconstitucional e que não há urgência que justifique encerrar uma atividade regulada por lei aprovada em 2023.

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As entidades afirmam que as empresas investiram para obter autorização de funcionamento e que a proibição, adotada sem estudos prévios de impacto econômico, compromete a segurança jurídica. Segundo a petição, o Ministério da Fazenda reconheceu que não elaborou esses estudos antes da edição da MP.

Outro ponto levantado pelas associações é o destino dos valores pagos pelas licenças. De acordo com a ação, as empresas autorizadas desembolsaram R$ 2,55 bilhões por outorgas com validade de cinco anos. As entidades argumentam que a União pode enfrentar pedidos de devolução, embora a medida provisória descarte o reembolso.

A ANJL e o IBJR também alegam que o fechamento das plataformas autorizadas pode deslocar apostadores para sites clandestinos, fora das regras nacionais de fiscalização, tributação e proteção ao usuário. Para as entidades, isso pode agravar problemas como o endividamento das famílias, citado pelo governo ao justificar a proibição.