Bets vão ao STF contra proibição e dizem que medida pode levar apostadores ao mercado clandestino

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Carol Neves
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:06
Duas entidades que representam casas de apostas recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar suspender a medida provisória que proíbe as apostas de quota fixa no Brasil. A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) pediram ao ministro Luiz Fux uma decisão urgente contra a MP 1.394/2026.
Editada pelo governo federal na sexta-feira (25), a medida determina o fim das licenças em vigor após 30 dias e proíbe a publicidade e o patrocínio das empresas do setor. Na ação, as associações sustentam que a mudança é inconstitucional e que não há urgência que justifique encerrar uma atividade regulada por lei aprovada em 2023.
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As entidades afirmam que as empresas investiram para obter autorização de funcionamento e que a proibição, adotada sem estudos prévios de impacto econômico, compromete a segurança jurídica. Segundo a petição, o Ministério da Fazenda reconheceu que não elaborou esses estudos antes da edição da MP.
Outro ponto levantado pelas associações é o destino dos valores pagos pelas licenças. De acordo com a ação, as empresas autorizadas desembolsaram R$ 2,55 bilhões por outorgas com validade de cinco anos. As entidades argumentam que a União pode enfrentar pedidos de devolução, embora a medida provisória descarte o reembolso.
A ANJL e o IBJR também alegam que o fechamento das plataformas autorizadas pode deslocar apostadores para sites clandestinos, fora das regras nacionais de fiscalização, tributação e proteção ao usuário. Para as entidades, isso pode agravar problemas como o endividamento das famílias, citado pelo governo ao justificar a proibição.
O STF já analisa outras três ações sobre os impactos sociais e econômicos das apostas, todas sob relatoria de Fux. Na nova petição, as associações pedem que a proibição seja suspensa enquanto o tribunal examina o caso.