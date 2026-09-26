Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bets vão sair do ar e apostadores têm até 5 de outubro para sacar dinheiro; veja o que acontece depois

Após governo determinar o fim das apostas de quota fixa no Brasil, sites e aplicativos serão bloqueados a partir de 6 de outubro; bancos terão prazo para devolver saldos remanescentes

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 07:42

BETs podem causar dependência severa
Bets vão sair do ar e apostadores têm até 5 de outubro para sacar dinheiro; veja o que acontece depois Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Quem ainda tem dinheiro depositado em uma casa de apostas no Brasil precisa ficar atento ao calendário definido pelo governo. Os apostadores terão até as 23h59 de 5 de outubro para acessar as plataformas e retirar voluntariamente os valores disponíveis nas contas. A partir da 0h de 6 de outubro, os sites e aplicativos das bets serão bloqueados no país. 

A mudança foi anunciada pelo governo federal nesta sexta-feira (25), com a publicação de uma Medida Provisória que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no Brasil. A medida alcança tanto as apostas esportivas quanto os jogos online. 

Veja quais são as 10 bets mais famosas do país

Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
1 de 10
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução

O cronograma, porém, não significa que o apostador perderá automaticamente o dinheiro caso não consiga sacar até 5 de outubro. Depois do prazo para retirada voluntária, as empresas deverão informar os saldos remanescentes às instituições financeiras, e os bancos terão uma janela específica para realizar a devolução. 

Qual é o prazo para tirar o dinheiro da bet?

O prazo para o próprio apostador fazer o saque termina às 23h59 de 5 de outubro. Até esse horário, os sites e aplicativos ainda estarão acessíveis para que os usuários retirem voluntariamente os valores que permanecerem em suas contas. A partir da 0h de 6 de outubro, as plataformas de apostas deixam de operar no país e os sites e aplicativos serão bloqueados. As empresas também não poderão mais oferecer apostas.

Outro ponto importante é que novos aportes já estão proibidos desde a publicação da MP, em 25 de setembro. Ou seja, o dinheiro que está nas contas deve ser tratado como saldo a ser retirado, e não como recurso para novas apostas.

E quem não conseguir sacar até 5 de outubro?

O cronograma prevê uma etapa posterior para os valores que permanecerem nas plataformas. Entre 6 e 7 de outubro, as empresas deverão informar às instituições financeiras o saldo individualizado de cada apostador, associado ao CPF, além da conta bancária de origem dos depósitos. 

Depois disso, os bancos terão de 9 a 14 de outubro para fazer a devolução dos valores aos apostadores. Portanto, o dia 5 de outubro é o prazo para o saque voluntário pelo próprio usuário, mas existe um procedimento posterior para os saldos remanescentes. Caso exista algum obstáculo operacional que impeça a devolução pelos bancos, a Caixa Econômica Federal poderá receber os recursos e providenciar o pagamento aos apostadores.

O que acontece com as bets a partir de 6 de outubro?

Com o bloqueio das plataformas, as casas de apostas deixam de poder oferecer apostas de quota fixa no Brasil. A proibição também alcança a publicidade do setor, enquanto peças já contratadas poderão continuar sendo veiculadas até 5 de outubro, conforme o cronograma divulgado pelo governo. 

A medida não trata apenas de apostas esportivas. A proibição anunciada pelo governo também alcança jogos online que se enquadrem nas apostas de quota fixa. O governo também anunciou um projeto de lei que estabelece conceitos e tipifica crimes relacionados ao setor, além de uma medida para renegociação de dívidas de pessoas físicas.

Mais recentes

Imagem - Funcionária é demitida após ser chamada de ladra por cliente, Justiça anula justa causa e manda empresa pagar indenização por danos morais

Funcionária é demitida após ser chamada de ladra por cliente, Justiça anula justa causa e manda empresa pagar indenização por danos morais
Imagem - Deputado estadual Amilton Filho morre em acidente de carro em Goiás durante campanha

Deputado estadual Amilton Filho morre em acidente de carro em Goiás durante campanha
Imagem - Empresária de 25 anos terá que passar pela 4ª cirurgia após sofrer infecção por preenchimento de glúteo com ácido hialurônico

Empresária de 25 anos terá que passar pela 4ª cirurgia após sofrer infecção por preenchimento de glúteo com ácido hialurônico