JUSTIÇA DO TRABALHO

'Bicho' por vitória não precisa entrar no salário de funcionários de clubes, decide TST ao julgar ação contra tricolor

Decisão estabelece que os valores pagos como recompensa por resultados da equipe têm natureza de prêmio

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 15:14

'Bicho' por vitória não precisa entrar no salário de funcionários de clubes, decide TST ao julgar ação contra tricolor Crédito: Imagem gerada pela IA

O dinheiro extra pago a funcionários de clubes de futebol como recompensa por vitórias e bons resultados da equipe, conhecido como “bicho”, não precisa ser incorporado ao salário após a entrada em vigor da Reforma Trabalhista. O entendimento foi firmado por unanimidade pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em julgamento envolvendo um médico fisiologista do São Paulo Futebol Clube.

A decisão estabelece que os valores têm natureza indenizatória no período posterior à Reforma Trabalhista, mesmo quando pagos com frequência. Com isso, não entram no cálculo de verbas como férias, 13º salário, FGTS e aviso-prévio. Para os pagamentos realizados antes da mudança na legislação, no entanto, o tribunal manteve a obrigação de incluir os valores no cálculo dos reflexos salariais.

Funcionário pediu incorporação dos valores ao salário

Contratado em julho de 2015, o profissional fazia parte da comissão técnica do São Paulo e acompanhava treinamentos, partidas e viagens da equipe. Na ação trabalhista, ele pediu que os valores recebidos como “bicho”, pagos em razão dos resultados positivos do time, fossem reconhecidos como parte de sua remuneração.

A intenção era garantir que os pagamentos também fossem considerados no cálculo de férias, 13º salário, FGTS, aviso-prévio e outras verbas trabalhistas. O clube contestou a existência desses pagamentos. O São Paulo afirmou que não realizava depósitos fora da folha salarial nem concedia indenizações sem previsão contratual. Também argumentou que caberia ao trabalhador comprovar os valores alegados.

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), em São Paulo, havia reconhecido a natureza salarial dos pagamentos, por entender que eles estavam relacionados ao contrato de trabalho e funcionavam como incentivo e reconhecimento pelos serviços prestados. Para o tribunal regional, a Reforma Trabalhista não alteraria essa característica, já que os valores estavam vinculados ao desempenho coletivo da equipe, e não ao cumprimento de metas individuais. O São Paulo recorreu ao TST.

Por que o TST considerou o 'bicho' um prêmio?

O relator do caso, ministro Sérgio Pinto Martins, entendeu que o pagamento do “bicho” representa uma liberalidade do empregador em reconhecimento ao bom desempenho do time. Por esse motivo, enquadrou os valores no conceito de prêmio previsto no artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação dada pela Reforma Trabalhista.

A legislação estabelece que os prêmios, mesmo quando pagos habitualmente, não integram a remuneração do empregado nem servem de base para o cálculo de encargos trabalhistas e previdenciários. O ministro também afastou a aplicação da Lei Pelé ao caso, uma vez que o trabalhador não era atleta profissional, mas médico fisiologista e integrante da comissão técnica. Dessa forma, a análise deveria seguir as regras gerais da CLT.

Pagamentos anteriores à reforma continuam com reflexos