Bispo de 43 anos é preso acusado de importunação sexual contra jovens de igreja

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Carol Neves
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:21
O bispo evangélico Cléber Cruz, de 43 anos, foi preso nesta terça-feira (8) em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Ele é investigado pela Polícia Civil por suspeita de importunação sexual contra pelo menos quatro jovens que frequentavam a igreja onde atuava. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles, parceiro do CORREIO.
Segundo as apurações, o religioso acumulava funções como coordenador de louvor, líder de casais, responsável por célula e gestor de grupos de jovens. Para os investigadores, essa posição de confiança teria sido usada para se aproximar das vítimas e dificultar denúncias.
A investigação foi formalmente aberta em 18 de fevereiro de 2026, após um frequentador da congregação procurar a delegacia. O jovem relatou que as investidas teriam começado em 2024, quando ainda era menor de idade.
Religioso é acusado de importunação sexual
Como parte da denúncia, ele entregou mensagens trocadas com o bispo. Em um dos diálogos, Cléber escreveu: “Minha [parte] é que é errada. Acorda toda hora. Rs [risos]”. Em seguida, segundo o relato e os registros anexados ao inquérito, o investigado enviou uma foto íntima.
A vítima afirmou que, no início, as conversas não pareciam ter conotação sexual. Com o tempo, porém, os contatos teriam evoluído para pedidos e envio de imagens íntimas, além de toques durante encontros presenciais.
Ainda de acordo com o depoimento, o bispo conquistou a confiança da família ao se apresentar como “pai de consideração”. Um dos episódios teria ocorrido dentro do carro do religioso, onde ele teria tocado o adolescente enquanto se masturbava.
A Polícia Civil segue com as investigações com base nas provas reunidas. A defesa de Cléber Cruz não foi localizada.