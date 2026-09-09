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Bispo de 43 anos é preso acusado de importunação sexual contra jovens de igreja

Polícia diz que religioso usava funções de liderança na congregação para se aproximar das vítimas

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:21

Imagens íntimas eram enviadas por religioso Crédito: Reprodução

O bispo evangélico Cléber Cruz, de 43 anos, foi preso nesta terça-feira (8) em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Ele é investigado pela Polícia Civil por suspeita de importunação sexual contra pelo menos quatro jovens que frequentavam a igreja onde atuava. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles, parceiro do CORREIO.

Segundo as apurações, o religioso acumulava funções como coordenador de louvor, líder de casais, responsável por célula e gestor de grupos de jovens. Para os investigadores, essa posição de confiança teria sido usada para se aproximar das vítimas e dificultar denúncias.

A investigação foi formalmente aberta em 18 de fevereiro de 2026, após um frequentador da congregação procurar a delegacia. O jovem relatou que as investidas teriam começado em 2024, quando ainda era menor de idade.

Religioso é acusado de importunação sexual 1 de 3

Como parte da denúncia, ele entregou mensagens trocadas com o bispo. Em um dos diálogos, Cléber escreveu: “Minha [parte] é que é errada. Acorda toda hora. Rs [risos]”. Em seguida, segundo o relato e os registros anexados ao inquérito, o investigado enviou uma foto íntima.

A vítima afirmou que, no início, as conversas não pareciam ter conotação sexual. Com o tempo, porém, os contatos teriam evoluído para pedidos e envio de imagens íntimas, além de toques durante encontros presenciais.

Ainda de acordo com o depoimento, o bispo conquistou a confiança da família ao se apresentar como “pai de consideração”. Um dos episódios teria ocorrido dentro do carro do religioso, onde ele teria tocado o adolescente enquanto se masturbava.