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Black Friday da Amazon terá sorteio de R$ 1 milhão e ofertas de até 80%; veja como participar

Campanha também oferece sorteios semanais de eletrônicos e outros produtos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09:01

Black Friday da Amazon tem sorteio de R$ 1 milhão, descontos de até 80% e parcelamento em até 21x
Black Friday da Amazon tem sorteio de R$ 1 milhão, descontos de até 80% e parcelamento em até 21x Crédito: Shutterstock

A Black Friday da Amazon em 2026 terá sorteio de R$ 1 milhão, descontos de até 80% e parcelamento em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito. Batizada de “Black dos Sonhos”, a campanha acontece durante todo o mês de novembro e também prevê a distribuição de milhões em cupons e sorteios semanais de produtos.

Entre os prêmios semanais estão Smart TVs, dispositivos Kindle, caixas de som, notebooks e consoles PlayStation 5. 

Para concorrer, os consumidores devem realizar compras a partir de R$ 100 na Amazon Brasil até 30 de novembro. Depois, é necessário cadastrar o número do pedido no site oficial da promoção para receber um número da sorte.

Os assinantes do Amazon Prime têm uma vantagem: recebem números da sorte em dobro a cada compra elegível. A promoção é destinada a pessoas físicas com pelo menos 18 anos, inscritas no CPF e residentes no Brasil.

Como participar da promoção da Amazon

O primeiro passo é realizar uma compra de, no mínimo, R$ 100 na plataforma durante o período promocional.

Em seguida, o consumidor deve acessar o site da campanha e informar o número do pedido para garantir sua participação nos sorteios.

Tags:

Amazon Black Friday

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