PROMOÇÕES

Black Friday da Electrolux tem descontos de até 60% e produtos a partir de R$ 99,90; veja ofertas

Campanha especial reúne geladeiras, máquinas de lavar, air fryers e outros eletrodomésticos

Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:41

Black Friday da Electrolux tem descontos de até 60% e produtos a partir de R$ 99,90; veja ofertas Crédito: Divulgação

A Black Friday 2026 da Electrolux já começou e reúne ofertas de eletrodomésticos e eletroportáteis para quem pretende renovar os equipamentos de casa. A campanha, que celebra os 100 anos da marca no Brasil, oferece descontos de até 60% em produtos selecionados e preços a partir de R$ 99,90.

A promoção começou em 10 de outubro e segue até 2 de dezembro. Mais de 100 produtos participam da campanha, incluindo geladeiras, máquinas de lavar, air fryers, micro-ondas, cafeteiras, liquidificadores e ferros de passar.

Veja produtos em promoção na Black Friday Electrolux

Entre os itens anunciados estão eletroportáteis e eletrodomésticos de diferentes faixas de preço. Confira alguns valores divulgados:

O ferro de passar ESI10 aparece de R$ 139,90 por R$ 99,90. A cafeteira ECM10 passou de R$ 169,90 para R$ 114,90, enquanto o liquidificador EBL1000 está anunciado de R$ 179,90 por R$ 139,90.

A air fryer EAF40, com capacidade de 5,6 litros, aparece de R$ 499,90 por R$ 299,90. Já o micro-ondas MT30S, de 20 litros, está de R$ 769 por R$ 519.

Entre os eletrodomésticos maiores, a máquina de lavar LED09, de 9 kg, está anunciada de R$ 2.049 por R$ 1.849. A geladeira TF38S Frost Free, de 320 litros, aparece de R$ 3.389 por R$ 2.699, enquanto a geladeira IM7 Inverter, de 484 litros, está de R$ 5.899 por R$ 4.349.

Os descontos variam conforme o modelo e a disponibilidade. A campanha também prevê a liberação de ofertas em etapas, com produtos sujeitos à duração dos estoques.

Como aproveitar as ofertas?

Os consumidores podem consultar os produtos participantes diretamente na loja oficial da Electrolux.

Antes de concluir a compra, é importante verificar o preço atualizado, a voltagem do aparelho, as condições de parcelamento e o valor do frete para o endereço de entrega. A disponibilidade dos produtos e as condições de envio podem variar conforme a região.