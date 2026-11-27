SEGURANÇA DIGITAL

Black Friday: veja sete cuidados para não cair em golpes durante as compras online

Sites falsos, anúncios fraudulentos e mensagens com ofertas irresistíveis estão entre as armadilhas usadas por criminosos; especialistas dão dicas para identificar golpes e proteger o dinheiro durante as compras

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:00

Black Friday: veja sete cuidados para não cair em golpes durante as compras online Crédito: Imagem gerada pela IA

A promessa de descontos e ofertas por tempo limitado faz da Black Friday um dos períodos mais movimentados do comércio. Mas, enquanto consumidores buscam preços mais baixos, criminosos digitais aproveitam o aumento das compras online para aplicar golpes. Sites falsos que imitam grandes marcas, anúncios fraudulentos e mensagens com promoções tentadoras estão entre as estratégias usadas para enganar vítimas e provocar prejuízos financeiros.

O alerta ganha força diante dos registros dos órgãos de defesa do consumidor. Na Black Friday de 2025, o Procon-SP formalizou quase 3 mil reclamações relacionadas ao período, um aumento de 39,67% em relação a 2024, quando foram contabilizadas 2.133 queixas. Embora os registros envolvam diferentes problemas nas relações de consumo, os números mostram os desafios enfrentados pelos consumidores durante a temporada de promoções.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual 1 de 9

Para Lucas Paglia, advogado especializado em direito digital, com atuação em cibersegurança, proteção de dados e compliance regulatório, os golpes estão cada vez mais elaborados e exploram tanto falhas tecnológicas quanto comportamentos dos próprios consumidores.“É muito importante desenvolver uma postura preventiva diante das ofertas que circulam na internet. A pressa para aproveitar um desconto, a sensação de oportunidade única e a confiança em anúncios que utilizam a identidade visual de marcas conhecidas podem facilitar a ação dos criminosos”, afirma.

Daniel Peres, executivo e especialista em cibersegurança com mais de 17 anos de experiência na área, também chama atenção para as técnicas de engenharia social, falsificação de páginas e mensagens que simulam comunicações oficiais. Esses recursos podem levar consumidores a compartilhar informações pessoais ou realizar pagamentos sem perceber que estão diante de uma fraude.

Segundo o especialista, a proteção começa antes mesmo do clique em uma oferta. Conferir endereços eletrônicos, observar quem enviou as mensagens e dar preferência aos canais oficiais são atitudes importantes para reduzir os riscos.

Sete cuidados para comprar com mais segurança

Algumas medidas simples ajudam a evitar armadilhas durante a Black Friday:

Confira o endereço eletrônico: verifique se o domínio corresponde ao site oficial da loja. Pequenas alterações em letras, números ou extensões podem indicar uma página falsa. Desconfie de descontos muito abaixo do mercado: ofertas excessivamente vantajosas podem funcionar como isca para atrair vítimas. Evite clicar em links recebidos por mensagens: prefira acessar diretamente o aplicativo ou o endereço oficial da empresa. Verifique a origem dos anúncios: mesmo em plataformas conhecidas, anúncios patrocinados podem direcionar para páginas fraudulentas. Tenha atenção redobrada ao Pix: antes de confirmar a transferência, confira o nome e os dados de quem vai receber o dinheiro. Proteja suas contas: use senhas fortes e diferentes para cada serviço e ative a autenticação em dois fatores sempre que possível. Não compartilhe códigos de segurança: senhas temporárias e códigos de autenticação nunca devem ser informados a terceiros, mesmo que a solicitação pareça partir de uma empresa conhecida.



Caiu em um golpe? Saiba o que fazer

Se perceber que foi vítima de uma fraude, o consumidor deve agir rapidamente. Nos casos de pagamentos via Pix, o Banco Central disponibiliza o Mecanismo Especial de Devolução (MED), que permite solicitar a contestação de transações em situações de fraude.

A orientação é entrar imediatamente em contato com a instituição financeira, registrar a ocorrência e solicitar a abertura do procedimento. A recuperação do dinheiro, porém, depende da análise do caso e da disponibilidade de recursos para devolução. Também é importante reunir provas. Lucas Paglia recomenda guardar comprovantes de pagamento, capturas de tela, mensagens e outros registros que possam contribuir para a apuração.