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Perla Ribeiro
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:00
A promessa de descontos e ofertas por tempo limitado faz da Black Friday um dos períodos mais movimentados do comércio. Mas, enquanto consumidores buscam preços mais baixos, criminosos digitais aproveitam o aumento das compras online para aplicar golpes. Sites falsos que imitam grandes marcas, anúncios fraudulentos e mensagens com promoções tentadoras estão entre as estratégias usadas para enganar vítimas e provocar prejuízos financeiros.
O alerta ganha força diante dos registros dos órgãos de defesa do consumidor. Na Black Friday de 2025, o Procon-SP formalizou quase 3 mil reclamações relacionadas ao período, um aumento de 39,67% em relação a 2024, quando foram contabilizadas 2.133 queixas. Embora os registros envolvam diferentes problemas nas relações de consumo, os números mostram os desafios enfrentados pelos consumidores durante a temporada de promoções.
Veja os tipos mais comuns de fraude virtual
Para Lucas Paglia, advogado especializado em direito digital, com atuação em cibersegurança, proteção de dados e compliance regulatório, os golpes estão cada vez mais elaborados e exploram tanto falhas tecnológicas quanto comportamentos dos próprios consumidores.“É muito importante desenvolver uma postura preventiva diante das ofertas que circulam na internet. A pressa para aproveitar um desconto, a sensação de oportunidade única e a confiança em anúncios que utilizam a identidade visual de marcas conhecidas podem facilitar a ação dos criminosos”, afirma.
Daniel Peres, executivo e especialista em cibersegurança com mais de 17 anos de experiência na área, também chama atenção para as técnicas de engenharia social, falsificação de páginas e mensagens que simulam comunicações oficiais. Esses recursos podem levar consumidores a compartilhar informações pessoais ou realizar pagamentos sem perceber que estão diante de uma fraude.
Segundo o especialista, a proteção começa antes mesmo do clique em uma oferta. Conferir endereços eletrônicos, observar quem enviou as mensagens e dar preferência aos canais oficiais são atitudes importantes para reduzir os riscos.
Sete cuidados para comprar com mais segurança
Algumas medidas simples ajudam a evitar armadilhas durante a Black Friday:
Caiu em um golpe? Saiba o que fazer
Se perceber que foi vítima de uma fraude, o consumidor deve agir rapidamente. Nos casos de pagamentos via Pix, o Banco Central disponibiliza o Mecanismo Especial de Devolução (MED), que permite solicitar a contestação de transações em situações de fraude.
A orientação é entrar imediatamente em contato com a instituição financeira, registrar a ocorrência e solicitar a abertura do procedimento. A recuperação do dinheiro, porém, depende da análise do caso e da disponibilidade de recursos para devolução. Também é importante reunir provas. Lucas Paglia recomenda guardar comprovantes de pagamento, capturas de tela, mensagens e outros registros que possam contribuir para a apuração.
O consumidor deve comunicar o banco, registrar um boletim de ocorrência e, quando necessário, procurar os órgãos de defesa do consumidor. Aproveitar as promoções da Black Friday não significa abrir mão da segurança. Em um ambiente no qual ofertas e mensagens circulam rapidamente, informação e cautela são fundamentais para reconhecer tentativas de fraude e proteger o próprio dinheiro.