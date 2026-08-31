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Bloqueio de veículos por atraso no pagamento vai ser proibido no Brasil

Medida abrangerá contratos de compra e venda, financiamento ou arrendamento mercantil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:40

Donos de veículos com placa final 2 têm desconto do IPVA na Bahia
Bloqueio de veículos por atraso no pagamento vai ser proibido no Brasil Crédito: Thuane Maria/GOVBA

A instalação ou o uso de dispositivos eletrônicos que permitam o bloqueio, a imobilização ou qualquer restrição ao uso de veículos por atraso ou não pagamento de parcelas poderá ser proibida no Brasil, caso seja aprovado o Projeto de Lei 2268/26.

A proposta, em análise na Câmara dos Deputados, considera como bloqueio remoto qualquer tecnologia que impeça ou limite o uso normal do veículo, operada por meio de software, aplicativo, satélite ou outro meio eletrônico.

Carros que deixam a categoria Uber Black e Comfort

Carros que deixam a categoria Uber Black (a partir de 11 de janeiro de 2027): Citroën C4 Cactus Renault Duster Chery Arrizo 5 por Reprodução
Chevrolet Cruze Citroën C4 Lounge Hyundai Ioniq por Shutterstock
Toyota Prius Audi A3 Volkswagen Nivus por Divulgação
Carros que deixam a categoria Uber Comfort (a partir de 11 de janeiro de 2027): Fiat Argo Volkswagen Polo Volkswagen Voyage por Shutterstock
Chevrolet Prisma Toyota Yaris Hatch Peugeot 208 Renault Zoe por Divulgação
Chevrolet Joy Plus JAC J3 Turin por Shutterstock
Kia Rio JAC iEV40 por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Carros que deixam a categoria Uber Black (a partir de 11 de janeiro de 2027): Citroën C4 Cactus Renault Duster Chery Arrizo 5 por Reprodução

Pelo texto, a medida abrangerá contratos de compra e venda, financiamento ou arrendamento mercantil. Em todos os casos, será nula qualquer cláusula contratual que autorize as práticas proibidas.

Autor da proposta, o deputado Leonardo Monteiro (PT-MG) afirmou que o bloqueio de veículos com dívidas já é adotado em outros países. “O avanço da tecnologia levanta sérias dúvidas sobre os riscos no contexto brasileiro”, disse.

Para Leonardo Monteiro, a mudança prevista deverá assegurar o equilíbrio entre as partes, sem prejudicar os credores. “Eles continuarão a dispor da possibilidade de recorrer aos meios legais e processuais apropriados”, afirmou.

Pelo projeto, as empresas infratoras estarão sujeitas a penalidades e multas que poderão variar de R$ 10 mil a R$ 100 mil. As punições serão aplicadas sem prejuízo de outras sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor.

O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Viação e Transportes; de Defesa do Consumidor; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto ainda terá de ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

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