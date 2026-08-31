TRANSPORTE

Bloqueio de veículos por atraso no pagamento vai ser proibido no Brasil

Medida abrangerá contratos de compra e venda, financiamento ou arrendamento mercantil

Esther Morais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:40

Bloqueio de veículos por atraso no pagamento vai ser proibido no Brasil Crédito: Thuane Maria/GOVBA

A instalação ou o uso de dispositivos eletrônicos que permitam o bloqueio, a imobilização ou qualquer restrição ao uso de veículos por atraso ou não pagamento de parcelas poderá ser proibida no Brasil, caso seja aprovado o Projeto de Lei 2268/26.

A proposta, em análise na Câmara dos Deputados, considera como bloqueio remoto qualquer tecnologia que impeça ou limite o uso normal do veículo, operada por meio de software, aplicativo, satélite ou outro meio eletrônico.

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Pelo texto, a medida abrangerá contratos de compra e venda, financiamento ou arrendamento mercantil. Em todos os casos, será nula qualquer cláusula contratual que autorize as práticas proibidas.

Autor da proposta, o deputado Leonardo Monteiro (PT-MG) afirmou que o bloqueio de veículos com dívidas já é adotado em outros países. “O avanço da tecnologia levanta sérias dúvidas sobre os riscos no contexto brasileiro”, disse.

Para Leonardo Monteiro, a mudança prevista deverá assegurar o equilíbrio entre as partes, sem prejudicar os credores. “Eles continuarão a dispor da possibilidade de recorrer aos meios legais e processuais apropriados”, afirmou.

Pelo projeto, as empresas infratoras estarão sujeitas a penalidades e multas que poderão variar de R$ 10 mil a R$ 100 mil. As punições serão aplicadas sem prejuízo de outras sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor.

O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Viação e Transportes; de Defesa do Consumidor; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.