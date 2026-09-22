INVESTIGAÇÃO

Bloqueio e silêncio: como o namorado da estudante de Direito morta em condomínio 'sumiu' após caso

João Munhoz Neto é procurado pela Polícia Civil; celular e tablet da mãe dele foram apreendidos

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 07:36

João Munhoz Neto era namorado de Isabelle Caracristi Crédito: Reprodução

O namorado da estudante de Direito Isabelle Caracristi, 22 anos, é procurado pela Polícia Civil após a jovem ser encontrada morta no condomínio onde morava com ele, em Fortaleza. Desde a morte, segundo a mãe da vítima, o homem e a mãe dele não responderam às tentativas de contato da família nem se manifestaram publicamente sobre o caso, de acordo com informações do g1 Ceará.

Isabelle foi encontrada sem vida no dia 13 de setembro, no pátio do condomínio La Piazza. Na véspera, ela havia passado parte do dia com a mãe, a professora universitária Isorlanda Caracristi. Segundo o relato da professora, a filha havia reclamado de dores no pescoço e demonstrado vontade de ficar com ela durante o fim de semana.

No sábado (12), mãe e filha estiveram juntas no aniversário de um familiar. No dia seguinte, Isabelle contou que iria a uma missa e a uma procissão na Paróquia Nossa Senhora de Fátima acompanhada do namorado e da mãe dele. Durante o período em que estavam juntas, Isorlanda disse ter percebido que a filha recebia diversas mensagens do companheiro, comportamento que classificou como controlador.

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio 1 de 14

O último contato entre mãe e filha teria ocorrido na noite de domingo. Conforme o relato de Isorlanda, Isabelle enviou uma mensagem pedindo que ela verificasse uma comida que havia deixado na airfryer. Pouco depois, mandou outra: “Mãe, eu te amo”. Depois disso, a jovem deixou de responder.

A princípio, Isorlanda imaginou que Isabelle tivesse adormecido após tomar um relaxante muscular que havia sido indicado a ela. Na manhã seguinte, sem conseguir contato com a filha, a professora tentou falar com o namorado da estudante por telefone e pelas redes sociais. Foi então, segundo ela, que percebeu que havia sido bloqueada nos perfis dele.

“Para a minha surpresa, eu estava bloqueada, eu fui tentar pelo Instagram dele, bloqueada. No outro Instagram pessoal, bloqueada. Totalmente bloqueada, bloqueada… Certo, aí eu me desesperei”, relatou Isorlanda.

A professora foi até o condomínio acompanhada do irmão. Segundo ela, os funcionários do prédio demonstraram hesitação ao explicar o que havia ocorrido. Posteriormente, a família foi informada pela síndica de que Isabelle havia morrido na noite anterior e que o corpo já havia sido encaminhado para a sede da Perícia Forense.

Desde então, Isorlanda afirma não ter conseguido contato com o namorado da filha ou com a mãe dele, identificada como Sara Regina Alexandre Munhoz. João Munhoz Neto é procurado pela Polícia Civil. Um celular e um tablet pertencentes à mãe dele foram apreendidos e serão submetidos a perícia. O celular de Isabelle também foi recuperado e deverá passar por análise.

A apreensão dos aparelhos, porém, não significa que João ou Sara sejam considerados suspeitos. Até o momento, a Polícia Civil não apontou investigados ou divulgou uma linha específica de investigação para o caso. As informações disponíveis indicam que os equipamentos foram recolhidos para auxiliar no esclarecimento da morte.