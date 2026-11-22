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Blue Friday da Caixa oferece descontos em imóveis, crédito e renegociação de dívidas a partir desta segunda (23)

Campanha segue até 27 de novembro e reúne condições especiais para pessoas físicas e empresas

Esther Morais

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 08:30

Caixa Econômica Federal Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira (23) a campanha Blue Friday 2026, com condições especiais para clientes pessoa física e jurídica. A ação segue até sexta-feira (27) e reúne descontos em imóveis, redução de taxas de crédito, facilidades para renegociação de dívidas e vantagens em produtos e serviços financeiros.

Entre os destaques estão mais de 5 mil imóveis disponíveis para financiamento habitacional, com descontos que podem chegar a 90%, conforme as condições de cada propriedade. Também será possível utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante aprovação de crédito e cumprimento dos requisitos da modalidade.

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Na área de crédito, clientes pessoa física terão condições diferenciadas em empréstimos consignados para servidores públicos, penhor e empréstimo pessoal para quem recebe salário pela Caixa. Para empresas, haverá redução de taxas em linhas de capital de giro, investimentos, aquisição de máquinas, equipamentos e veículos.

A campanha também prevê benefícios para quem deseja regularizar dívidas. Clientes pessoa física e jurídica poderão encontrar alternativas de parcelamento em até 120 vezes ou condições especiais para pagamento à vista de contratos comerciais elegíveis. Para financiamentos habitacionais, as opções dependerão das regras aplicáveis a cada contrato.

A Blue Friday inclui ainda descontos de 30% na taxa de administração de consórcios de imóveis, veículos leves e pesados. Empregados da Caixa terão condições específicas, com redução de 50% nas taxas de administração para consórcios de imóveis e veículos leves.

Entre os serviços para empresas, estão condições promocionais para novos convênios de Pix Automático, com até 90 dias gratuitos, além de tarifas diferenciadas em cobrança bancária, pagamento de fornecedores e salários.

A campanha contempla também benefícios em seguros, previdência, câmbio e fundos de investimento. Clientes elegíveis poderão ter isenção de tarifas na compra e venda de moeda estrangeira em espécie, além de condições especiais para contratação de produtos da Caixa Corretora.