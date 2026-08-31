Blusinhas: gigante de entregas aciona Fazenda para ampliar corte no imposto

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Metrópoles
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 15:31
Com a medida provisória (MP) que muda as regras da “taxa das blusinhas” prestes a ser votada no Congresso Nacional, a DHL, uma das maiores transportadoras do mundo, enviou uma carta ao governo Lula pedindo que a redução do imposto seja estendida.
A carta foi enviada ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, em 7 de julho e está assinada pela CEO da DHL no Brasil, Mirele Griesius Maustchke. No documento, a empresa pede que a redução prevista na MP seja estendida para outros tipos de remessas internacionais.
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