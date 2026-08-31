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Blusinhas: gigante de entregas aciona Fazenda para ampliar corte no imposto

CEO da DHL no Brasil enviou carta a Fazenda pedindo que redução do imposto de importação prevista na MP da taxa das blusinhas seja estendida

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 15:31

DHL
DHL Crédito: Reprodução

Com a medida provisória (MP) que muda as regras da “taxa das blusinhas” prestes a ser votada no Congresso Nacional, a DHL, uma das maiores transportadoras do mundo, enviou uma carta ao governo Lula pedindo que a redução do imposto seja estendida.

A carta foi enviada ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, em 7 de julho e está assinada pela CEO da DHL no Brasil, Mirele Griesius Maustchke. No documento, a empresa pede que a redução prevista na MP seja estendida para outros tipos de remessas internacionais.

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