LOTERIA

Bolão acerta Lotofácil e fatura prêmio de R$ 1,6 milhão; confira resultado

Sorteio foi realizado na notie de segunda-feira (9)

Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 06:12

Lotofácil Crédito: Reprodução

Um bolão acertou os 15 números do concurso 3.825 da Lotofácil, sorteado na segunda-feira (9), e levou o prêmio de R$ 1.622.768,40. A aposta vencedora foi registrada na Lotérica Alvorada, em Francisco Beltrão, no Paraná, e dividida em 15 cotas.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Além do prêmio principal, outras 177 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.922,36 cada. Na faixa de 13 acertos, 7.042 jogos foram premiados com R$ 35. Já 94.959 apostas fizeram 12 pontos e ganharam R$ 14, enquanto 543.365 receberam R$ 7 por 11 acertos.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

Números sorteados: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 19, 20 e 23.