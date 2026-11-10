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Bolão acerta Lotofácil e fatura prêmio de R$ 1,6 milhão; confira resultado

Sorteio foi realizado na notie de segunda-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 06:12

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Reprodução

Um bolão acertou os 15 números do concurso 3.825 da Lotofácil, sorteado na segunda-feira (9), e levou o prêmio de R$ 1.622.768,40. A aposta vencedora foi registrada na Lotérica Alvorada, em Francisco Beltrão, no Paraná, e dividida em 15 cotas.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Além do prêmio principal, outras 177 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.922,36 cada. Na faixa de 13 acertos, 7.042 jogos foram premiados com R$ 35. Já 94.959 apostas fizeram 12 pontos e ganharam R$ 14, enquanto 543.365 receberam R$ 7 por 11 acertos.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Números sorteados: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 19, 20 e 23.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 20.823.358,50. Para o próximo sorteio, previsto para terça-feira (10), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

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