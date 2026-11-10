Bolão acerta Lotofácil e fatura prêmio de R$ 1,6 milhão; confira resultado

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Esther Morais
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 06:12
Um bolão acertou os 15 números do concurso 3.825 da Lotofácil, sorteado na segunda-feira (9), e levou o prêmio de R$ 1.622.768,40. A aposta vencedora foi registrada na Lotérica Alvorada, em Francisco Beltrão, no Paraná, e dividida em 15 cotas.
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Além do prêmio principal, outras 177 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.922,36 cada. Na faixa de 13 acertos, 7.042 jogos foram premiados com R$ 35. Já 94.959 apostas fizeram 12 pontos e ganharam R$ 14, enquanto 543.365 receberam R$ 7 por 11 acertos.
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Números sorteados: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 19, 20 e 23.
A arrecadação total do concurso foi de R$ 20.823.358,50. Para o próximo sorteio, previsto para terça-feira (10), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.