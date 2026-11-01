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Bolão da Bahia acerta cinco números da Mega-Sena e ganha quase R$ 39 mil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso deste domingo (1º); próximo sorteio será realizado na quarta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 13:28

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3080 da Mega-Sena, realizado neste domingo (1). No entanto, um bolão de Irecê foi o responsável por uma das 29 apostas ganhadoras da quina.

Quem acertou cinco dezenas levou  R$ 38.878,66. Além disso, 3.133 apostas acertaram a quadra e vão faturar R$514,10. De acordo com a Caixa, 129 apostas baianas acertaram a quadra.

O prêmio da Mega-Sena acumulou para R$46 milhões e esse deve ser o valor disponível para o próximo sorteio, na quarta-feira (4).

Veja os números sorteados

29 - 28 - 13 - 17 - 58 - 39

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
1 de 10
Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Como jogar? 

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Além da sena, é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Nesta loteria, os apostadores precisam marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números de forma aleatória (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$6.

Como sacar?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

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