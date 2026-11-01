LOTERIA

Bolão da Bahia acerta cinco números da Mega-Sena e ganha quase R$ 39 mil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso deste domingo (1º); próximo sorteio será realizado na quarta-feira (4)

Thais Borges

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 13:28

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3080 da Mega-Sena, realizado neste domingo (1). No entanto, um bolão de Irecê foi o responsável por uma das 29 apostas ganhadoras da quina.

Quem acertou cinco dezenas levou R$ 38.878,66. Além disso, 3.133 apostas acertaram a quadra e vão faturar R$514,10. De acordo com a Caixa, 129 apostas baianas acertaram a quadra.

O prêmio da Mega-Sena acumulou para R$46 milhões e esse deve ser o valor disponível para o próximo sorteio, na quarta-feira (4).

Veja os números sorteados

29 - 28 - 13 - 17 - 58 - 39

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Além da sena, é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Nesta loteria, os apostadores precisam marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números de forma aleatória (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$6.

Como sacar?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.