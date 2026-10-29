LOTERIA

Bolão da Quina acerta cinco números e fatura R$ 2,6 milhões; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (28)

Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06:48

Quina Crédito: Reprodução

Um bolão acertou as cinco dezenas do concurso 7.154 da Quina, sorteado na quarta-feira (28), e ganhou R$ 2.645.625,01. A aposta foi registrada na Lotérica Esquina da Sorte, em Nova Granada, no interior de São Paulo, e contou com 12 cotas.

Os números sorteados foram: 06, 08, 41, 44 e 45.

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Além do prêmio principal, 44 apostas acertaram quatro dezenas e receberam R$ 6.603,36 cada. Outras 2.547 apostas fizeram três acertos, com prêmio de R$ 108,64 cada. Já 62.775 apostas acertaram dois números e ganharam R$ 4,40 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 6.319.074.

O próximo concurso da Quina será realizado nesta quinta-feira (29), com prêmio estimado em R$ 7,2 milhões para quem acertar as cinco dezenas.