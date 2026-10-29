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Bolão da Quina acerta cinco números e fatura R$ 2,6 milhões; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06:48

Quina
Quina Crédito: Reprodução

Um bolão acertou as cinco dezenas do concurso 7.154 da Quina, sorteado na quarta-feira (28), e ganhou R$ 2.645.625,01. A aposta foi registrada na Lotérica Esquina da Sorte, em Nova Granada, no interior de São Paulo, e contou com 12 cotas.

Os números sorteados foram: 06, 08, 41, 44 e 45.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Além do prêmio principal, 44 apostas acertaram quatro dezenas e receberam R$ 6.603,36 cada. Outras 2.547 apostas fizeram três acertos, com prêmio de R$ 108,64 cada. Já 62.775 apostas acertaram dois números e ganharam R$ 4,40 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 6.319.074.

O próximo concurso da Quina será realizado nesta quinta-feira (29), com prêmio estimado em R$ 7,2 milhões para quem acertar as cinco dezenas.

O valor acumulado para o próximo concurso é de R$ 6.453.622,77. Já o montante reservado para o Sorteio Especial de São João chega a R$ 50.366.336,47.

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Quina

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