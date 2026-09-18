Bolão leva mais de R$ 1 milhão na Quina; confira resultado

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Esther Morais
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:41
Um bolão registrado em Mauá, em São Paulo, acertou as cinco dezenas do concurso 7120 da Quina, sorteado na noite desta quinta-feira (17), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal foi de R$ 1.121.107,60.
As dezenas sorteadas foram: 12 – 40 – 64 – 66 – 67.
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O jogo vencedor foi registrado na Parra Loterias Ltda. e tinha quatro cotas. Como apenas uma aposta acertou os cinco números, o prêmio principal foi destinado a esse bolão e será dividido entre as cotas.
Na faixa de quatro acertos, 19 apostas ganharam R$ 13.559,84 cada. Outras 1.525 apostas acertaram três números e receberam R$ 160,89.
Já 41.889 apostas fizeram dois acertos e levaram R$ 5,85 cada.
A arrecadação total do concurso foi de R$ 5.603.301.
O próximo concurso da Quina será realizado nesta sexta-feira (18), com prêmio estimado em R$ 600 mil.