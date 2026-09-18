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Bolão leva mais de R$ 1 milhão na Quina; confira resultado

Aposta com quatro cotas acertou as cinco dezenas do concurso 7120, sorteado nesta quinta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:41

Quina
Quina Crédito: Reprodução

Um bolão registrado em Mauá, em São Paulo, acertou as cinco dezenas do concurso 7120 da Quina, sorteado na noite desta quinta-feira (17), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal foi de R$ 1.121.107,60.

As dezenas sorteadas foram: 12 – 40 – 64 – 66 – 67.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O jogo vencedor foi registrado na Parra Loterias Ltda. e tinha quatro cotas. Como apenas uma aposta acertou os cinco números, o prêmio principal foi destinado a esse bolão e será dividido entre as cotas.

Na faixa de quatro acertos, 19 apostas ganharam R$ 13.559,84 cada. Outras 1.525 apostas acertaram três números e receberam R$ 160,89.

Já 41.889 apostas fizeram dois acertos e levaram R$ 5,85 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 5.603.301.

O próximo concurso da Quina será realizado nesta sexta-feira (18), com prêmio estimado em R$ 600 mil.

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