LOTERIA

Bolão leva mais de R$ 1 milhão na Quina; confira resultado

Aposta com quatro cotas acertou as cinco dezenas do concurso 7120, sorteado nesta quinta-feira (17)

Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:41

Quina Crédito: Reprodução

Um bolão registrado em Mauá, em São Paulo, acertou as cinco dezenas do concurso 7120 da Quina, sorteado na noite desta quinta-feira (17), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal foi de R$ 1.121.107,60.

As dezenas sorteadas foram: 12 – 40 – 64 – 66 – 67.

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O jogo vencedor foi registrado na Parra Loterias Ltda. e tinha quatro cotas. Como apenas uma aposta acertou os cinco números, o prêmio principal foi destinado a esse bolão e será dividido entre as cotas.

Na faixa de quatro acertos, 19 apostas ganharam R$ 13.559,84 cada. Outras 1.525 apostas acertaram três números e receberam R$ 160,89.

Já 41.889 apostas fizeram dois acertos e levaram R$ 5,85 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 5.603.301.