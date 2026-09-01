LOTERIA

Bolão leva prêmio de R$ 1,5 milhão na Lotofácil; veja resultado do concurso 3776

Próximo prêmio está estimado em R$ 2 milhões

Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:19

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Uma aposta de bolão registrada no Rio de Janeiro acertou as 15 dezenas do concurso 3776 da Lotofácil, sorteado na segunda-feira (31). O prêmio foi de R$ 1.572.957,19. O bolão foi feito na lotérica Clube da Sorte e contou com sete cotas.

Além do prêmio principal, 132 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 2.498,59 cada. Outras 6.225 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio individual de R$ 35.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

Números sorteados: 03 – 05 – 07 – 08 – 10 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25