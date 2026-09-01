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Bolão leva prêmio de R$ 1,5 milhão na Lotofácil; veja resultado do concurso 3776

Próximo prêmio está estimado em R$ 2 milhões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:19

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Uma aposta de bolão registrada no Rio de Janeiro acertou as 15 dezenas do concurso 3776 da Lotofácil, sorteado na segunda-feira (31). O prêmio foi de R$ 1.572.957,19. O bolão foi feito na lotérica Clube da Sorte e contou com sete cotas.

Além do prêmio principal, 132 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 2.498,59 cada. Outras 6.225 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio individual de R$ 35.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Números sorteados: 03 – 05 – 07 – 08 – 10 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25

Para o próximo concurso, previsto para esta terça-feira (1º), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

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Lotofacil

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