ALTAS TEMPERATURAS

Bolha de calor de até 40°C retorna ao Brasil nesta semana; saiba quando

Temperaturas voltam a subir e podem chegar a 44°C em áreas do Centro-Oeste

Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:20

Calor Crédito: Shutterstock

O calor intenso deve voltar a ganhar força no Brasil nos próximos dias. Após a passagem de uma massa de ar polar que derrubou as temperaturas em diversas regiões do país, uma nova massa de ar quente deve elevar os termômetros novamente, com máximas de até 40°C previstas entre esta quarta-feira (9) e sexta-feira (11). As informações são do Meteored.

A mudança ocorre gradualmente ao longo da semana, à medida que a massa de ar frio perde força. No Centro-Oeste, as temperaturas começam a subir já entre esta quarta e quinta-feira (10), impulsionadas por ventos que transportam ar quente para a região.

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Segundo as previsões, algumas áreas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul podem registrar temperaturas ainda mais elevadas, com máximas de até 44°C.

Na sexta-feira (11), a chamada bolha de calor deve avançar também sobre parte do Sudeste. Municípios do oeste e norte de São Paulo e do Triângulo Mineiro podem registrar temperaturas próximas dos 40°C, enquanto grande parte da região deve ter máximas acima dos 30°C.

A exceção será a Região Sul. O Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina ainda devem sentir os efeitos do ar frio ao longo da semana, com temperaturas máximas abaixo dos 20°C em diversos municípios.