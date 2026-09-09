Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bolha de calor de até 40°C retorna ao Brasil nesta semana; saiba quando

Temperaturas voltam a subir e podem chegar a 44°C em áreas do Centro-Oeste

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:20

Calor
Calor Crédito: Shutterstock

O calor intenso deve voltar a ganhar força no Brasil nos próximos dias. Após a passagem de uma massa de ar polar que derrubou as temperaturas em diversas regiões do país, uma nova massa de ar quente deve elevar os termômetros novamente, com máximas de até 40°C previstas entre esta quarta-feira (9) e sexta-feira (11). As informações são do Meteored. 

A mudança ocorre gradualmente ao longo da semana, à medida que a massa de ar frio perde força. No Centro-Oeste, as temperaturas começam a subir já entre esta quarta e quinta-feira (10), impulsionadas por ventos que transportam ar quente para a região.

Novo ciclone extratropical deve provocar granizo, ventos de até 80km/h e chuva forte no Brasil

A Climatempo emitiu na segunda-feira (7) um alerta para a formação de um ciclone extratropical de forte intensidade no Brasil no fim desta semana. por Shutterstock
O sistema deve se desenvolver na sexta-feira (11), entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, associado à formação de uma nova frente fria. por Wikimedia commons
Segundo as projeções meteorológicas, o processo de formação do ciclone poderá provocar novos episódios de tempestades e chuva volumosa em áreas do Sul do Brasil, de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. por Meteored
A condição aumenta o potencial para a ocorrência de temporais severos. por NOAA
1 de 4
A Climatempo emitiu na segunda-feira (7) um alerta para a formação de um ciclone extratropical de forte intensidade no Brasil no fim desta semana. por Shutterstock

Segundo as previsões, algumas áreas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul podem registrar temperaturas ainda mais elevadas, com máximas de até 44°C.

Na sexta-feira (11), a chamada bolha de calor deve avançar também sobre parte do Sudeste. Municípios do oeste e norte de São Paulo e do Triângulo Mineiro podem registrar temperaturas próximas dos 40°C, enquanto grande parte da região deve ter máximas acima dos 30°C.

A exceção será a Região Sul. O Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina ainda devem sentir os efeitos do ar frio ao longo da semana, com temperaturas máximas abaixo dos 20°C em diversos municípios.

A previsão, no entanto, indica que o calor não deve durar por muito tempo. Na próxima semana, a formação de um novo ciclone e de uma frente fria associada pode impulsionar outra massa de ar polar em direção ao Brasil, provocando uma nova queda nas temperaturas.

Tags:

Calor

Mais recentes

Imagem - Laudo encontra 14 hematomas em corpo de esposa de PM morta dentro de casa

Laudo encontra 14 hematomas em corpo de esposa de PM morta dentro de casa
Imagem - Mendonça restringe relatórios e impõe limite à Inteligência da PF

Mendonça restringe relatórios e impõe limite à Inteligência da PF
Imagem - Pai mata filha de 5 anos enquanto ela dormia e diz que queria fazer mãe da criança sofrer

Pai mata filha de 5 anos enquanto ela dormia e diz que queria fazer mãe da criança sofrer