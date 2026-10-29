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Bolo com rato morto: loja ficou aberta por 15 dias depois de denúncia

Cliente comeu bolo por três dias antes de encontrar rato morto dentro do doce

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:00

Rato foi encontrado em bolo
Rato foi encontrado em bolo Crédito: Reprodução

O estabelecimento que vendeu um bolo com um rato morto a um consumidor em Porto Alegre continuou funcionando por 15 dias após a compra do produto. A unidade da franquia Casa de Bolos, localizada no bairro de Cavalhada, foi interditada após uma fiscalização da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária, que identificou irregularidades sanitárias no local. As informações são do g1 Rio Grande do Sul.

O cliente comprou o bolo em 29 de setembro, por meio de um aplicativo de delivery, e consumiu parte do alimento durante três dias. Ao perceber a presença do roedor no doce, em 1º de outubro, ele registrou uma denúncia à Polícia Civil e anexou fotografias do produto. O bolo, porém, foi descartado antes que pudesse ser submetido a uma perícia.

A inspeção ocorreu cerca de duas semanas depois da compra, por meio de uma ação da Delegacia de Polícia de Proteção aos Direitos do Consumidor (Decon), com apoio da Vigilância Sanitária e da 13ª Delegacia de Polícia da Capital. Durante a vistoria, os agentes encontraram fezes e urina de roedores em diferentes pontos do imóvel, além de produtos vencidos e condições inadequadas de higiene.

Rato dentro de bolo levou a interdição de lojas e prisão

Bolo chegou a ser consumido parcialmente por Reprodução
Cliente comprou bolo no local por Reprodução
Duas lojas foram interditadas por Reprodução
Fezes e urina de roedores, produtos vencidos e problemas de higiene em caso do cliente que encontrou rato morto em bolo por Polícia Civil/Divulgação
Fezes e urina de roedores, produtos vencidos e problemas de higiene em caso do cliente que encontrou rato morto em bolo por Polícia Civil/Divulgação
Fezes e urina de roedores, produtos vencidos e problemas de higiene em caso do cliente que encontrou rato morto em bolo por Polícia Civil/Divulgação
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Bolo chegou a ser consumido parcialmente por Reprodução

A delegada Milena Simioli, responsável pela investigação, explicou que o intervalo entre a denúncia e a fiscalização ocorreu devido aos procedimentos necessários para encaminhar a ocorrência à delegacia e organizar a operação com a Vigilância Sanitária. Segundo ela, há um grande volume de denúncias que precisam ser apuradas.

Embora o bolo tenha sido descartado, a polícia considera que as fotografias feitas pelo consumidor são relevantes para a investigação. De acordo com a delegada, as imagens indicam que o rato teria sido assado junto com o alimento. A hipótese de que o animal tenha sido colocado propositalmente no produto foi descartada pela investigação.

A proprietária da unidade, Amanda Borges Lopes Schenk, de 41 anos, foi presa em flagrante, suspeita de crime contra as relações de consumo. Segundo a polícia, ela afirmou que desconhecia o episódio e não sabia o que havia acontecido. A comerciante foi liberada após passar por audiência de custódia no dia seguinte.

Em nota, a defesa da empresária afirmou que o caso está sendo tratado com seriedade. Já a franquia Casa de Bolos informou que acompanha a investigação com as autoridades e seu departamento jurídico, além de realizar uma apuração interna para esclarecer o ocorrido e avaliar as medidas contratuais cabíveis.

Até quarta-feira (28), a unidade permanecia fechada. A Polícia Civil informou que, até aquele momento, não havia recebido relatos de outros consumidores sobre episódios semelhantes.

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Tags:

Rato Denúncia Cliente Casa de Bolos

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