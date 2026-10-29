VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Bolo com rato morto: loja ficou aberta por 15 dias depois de denúncia

Cliente comeu bolo por três dias antes de encontrar rato morto dentro do doce

Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:00

Rato foi encontrado em bolo Crédito: Reprodução

O estabelecimento que vendeu um bolo com um rato morto a um consumidor em Porto Alegre continuou funcionando por 15 dias após a compra do produto. A unidade da franquia Casa de Bolos, localizada no bairro de Cavalhada, foi interditada após uma fiscalização da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária, que identificou irregularidades sanitárias no local. As informações são do g1 Rio Grande do Sul.

O cliente comprou o bolo em 29 de setembro, por meio de um aplicativo de delivery, e consumiu parte do alimento durante três dias. Ao perceber a presença do roedor no doce, em 1º de outubro, ele registrou uma denúncia à Polícia Civil e anexou fotografias do produto. O bolo, porém, foi descartado antes que pudesse ser submetido a uma perícia.

A inspeção ocorreu cerca de duas semanas depois da compra, por meio de uma ação da Delegacia de Polícia de Proteção aos Direitos do Consumidor (Decon), com apoio da Vigilância Sanitária e da 13ª Delegacia de Polícia da Capital. Durante a vistoria, os agentes encontraram fezes e urina de roedores em diferentes pontos do imóvel, além de produtos vencidos e condições inadequadas de higiene.

Rato dentro de bolo levou a interdição de lojas e prisão 1 de 6

A delegada Milena Simioli, responsável pela investigação, explicou que o intervalo entre a denúncia e a fiscalização ocorreu devido aos procedimentos necessários para encaminhar a ocorrência à delegacia e organizar a operação com a Vigilância Sanitária. Segundo ela, há um grande volume de denúncias que precisam ser apuradas.

Embora o bolo tenha sido descartado, a polícia considera que as fotografias feitas pelo consumidor são relevantes para a investigação. De acordo com a delegada, as imagens indicam que o rato teria sido assado junto com o alimento. A hipótese de que o animal tenha sido colocado propositalmente no produto foi descartada pela investigação.

A proprietária da unidade, Amanda Borges Lopes Schenk, de 41 anos, foi presa em flagrante, suspeita de crime contra as relações de consumo. Segundo a polícia, ela afirmou que desconhecia o episódio e não sabia o que havia acontecido. A comerciante foi liberada após passar por audiência de custódia no dia seguinte.

Em nota, a defesa da empresária afirmou que o caso está sendo tratado com seriedade. Já a franquia Casa de Bolos informou que acompanha a investigação com as autoridades e seu departamento jurídico, além de realizar uma apuração interna para esclarecer o ocorrido e avaliar as medidas contratuais cabíveis.