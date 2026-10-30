Bolsa Família após aumento de renda: veja as regras para continuar recebendo o benefício

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10:11
Famílias que tiveram aumento de renda podem continuar recebendo o Bolsa Família, desde que atendam aos critérios da Regra de Proteção. O mecanismo mantém o pagamento de metade do benefício por um período determinado, mesmo quando os rendimentos ultrapassam o limite de entrada no programa.
Para os novos enquadramentos, a renda mensal deve ser superior a R$ 218 e de até R$ 706 por pessoa. Segundo o documento de perguntas frequentes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), famílias com renda do trabalho podem permanecer nessa condição por até 12 meses.
Alerta sobre boatos e manutenção do Bolsa Família
O cálculo considera a soma dos rendimentos mensais da família, dividida pelo número de integrantes. Em uma casa com quatro pessoas e renda total de R$ 2.400, por exemplo, o valor por integrante é de R$ 600. Se os demais requisitos forem cumpridos, a família poderá receber 50% do benefício durante o período de proteção aplicável.
O prazo de permanência varia conforme a origem da renda e a data de ingresso na regra. Para quem entra a partir de julho de 2025, com rendimentos do trabalho e sem renda estável nas categorias previstas pelo MDS, o período máximo é de 12 meses, com teto de R$ 706 por pessoa.
Nos novos enquadramentos com renda estável, como aposentadoria, pensão ou Benefício de Prestação Continuada destinado a idosos (BPC-Idoso), o prazo indicado é de dois meses. O limite mensal também é de R$ 706 por integrante.
Já as famílias que estavam na Regra de Proteção até junho de 2025 podem permanecer por até 24 meses, com renda mensal de até R$ 759 por pessoa. Em todos os casos, é necessário continuar atendendo às exigências. Se os rendimentos ultrapassarem o teto aplicável, o desligamento poderá ocorrer antes do prazo máximo.
As informações oficiais apresentam uma divergência: outra página do MDS menciona proteção por 18 meses. Por isso, o prazo válido para cada família deve ser confirmado com a gestão municipal do Bolsa Família.
Caso a renda caia para até R$ 218 por pessoa durante a permanência na Regra de Proteção, o pagamento integral poderá ser restabelecido, conforme os critérios do programa.
Quem deixar o Bolsa Família ao fim do período de proteção ou por saída voluntária também poderá ter acesso ao Retorno Garantido. A possibilidade vale para famílias que voltem à situação de pobreza em até três anos e cumpram as exigências.
Para manter os dados em dia, mudanças na renda e na composição familiar devem ser informadas no Cadastro Único. A situação do benefício pode ser acompanhada pelos canais oficiais de atendimento e pelo aplicativo Bolsa Família, que permite consultar parcelas e calendário de pagamentos.