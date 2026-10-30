Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bolsa Família após aumento de renda: veja as regras para continuar recebendo o benefício

Regra de Proteção permite receber 50% do valor por prazo determinado, conforme a renda familiar e a data de ingresso nessa condição

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10:11

Calendário do Bolsa Família é escalonado pelo final do NIS e pode ser acompanhado pelo aplicativo Caixa Tem.
Calendário do Bolsa Família é escalonado pelo final do NIS e pode ser acompanhado pelo aplicativo Caixa Tem Crédito: Lyon Santos/MDS

Famílias que tiveram aumento de renda podem continuar recebendo o Bolsa Família, desde que atendam aos critérios da Regra de Proteção. O mecanismo mantém o pagamento de metade do benefício por um período determinado, mesmo quando os rendimentos ultrapassam o limite de entrada no programa.

Para os novos enquadramentos, a renda mensal deve ser superior a R$ 218 e de até R$ 706 por pessoa. Segundo o documento de perguntas frequentes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), famílias com renda do trabalho podem permanecer nessa condição por até 12 meses.

Alerta sobre boatos e manutenção do Bolsa Família

A circulação de notícias falsas sobre o fim do Bolsa Família e do Auxílio Gás gerou alerta em todo o país. por Lyon Santos/MDS
O Ministério do Desenvolvimento Social emitiu nota garantindo que nenhum benefício foi suspenso ou cortado. por Lyon Santos/MDS
O repasse dos programas sociais é fundamental para o sustento de milhões de famílias e para a economia local. por Crédito: Ricardo Stuckert, PR
Os pagamentos de todos os beneficiários seguem sendo realizados normalmente conforme o calendário oficial. por AGENCIA BRASIL
O piso do Bolsa Família foi reajustado para R$ 691 por família e já está em vigor na folha de outubro. por AGENCIA BRASIL
A Regra de Proteção continua valendo, garantindo metade do benefício por até dois anos para quem consegue emprego formal. por Crédito: Helano Stuckert,MDS
O governo orienta que os beneficiários não repassem mensagens alarmantes recebidas por aplicativos de conversa. por IA/GEMINI
Para esclarecer dúvidas sobre o CadÚnico ou o benefício, o morador deve procurar o CRAS do seu município. por Crédito: Divulgação, GOV
O atendimento nos postos municipais do CRAS é totalmente presencial, gratuito e não exige intermediários. por Divulgação/MDS
Consultas de saldo e informações cadastrais devem ser feitas exclusivamente nos canais oficiais de atendimento. por Wilson Moreno/Secom/PMM
O cidadão pode tirar dúvidas pelo Disque Social 121, pelo telefone 111 ou nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem. por Crédito: Foto Ricardo Botelho, MME
1 de 11
A circulação de notícias falsas sobre o fim do Bolsa Família e do Auxílio Gás gerou alerta em todo o país. por Lyon Santos/MDS

O cálculo considera a soma dos rendimentos mensais da família, dividida pelo número de integrantes. Em uma casa com quatro pessoas e renda total de R$ 2.400, por exemplo, o valor por integrante é de R$ 600. Se os demais requisitos forem cumpridos, a família poderá receber 50% do benefício durante o período de proteção aplicável.

O prazo de permanência varia conforme a origem da renda e a data de ingresso na regra. Para quem entra a partir de julho de 2025, com rendimentos do trabalho e sem renda estável nas categorias previstas pelo MDS, o período máximo é de 12 meses, com teto de R$ 706 por pessoa.

Nos novos enquadramentos com renda estável, como aposentadoria, pensão ou Benefício de Prestação Continuada destinado a idosos (BPC-Idoso), o prazo indicado é de dois meses. O limite mensal também é de R$ 706 por integrante.

Já as famílias que estavam na Regra de Proteção até junho de 2025 podem permanecer por até 24 meses, com renda mensal de até R$ 759 por pessoa. Em todos os casos, é necessário continuar atendendo às exigências. Se os rendimentos ultrapassarem o teto aplicável, o desligamento poderá ocorrer antes do prazo máximo.

As informações oficiais apresentam uma divergência: outra página do MDS menciona proteção por 18 meses. Por isso, o prazo válido para cada família deve ser confirmado com a gestão municipal do Bolsa Família.

Caso a renda caia para até R$ 218 por pessoa durante a permanência na Regra de Proteção, o pagamento integral poderá ser restabelecido, conforme os critérios do programa.

Quem deixar o Bolsa Família ao fim do período de proteção ou por saída voluntária também poderá ter acesso ao Retorno Garantido. A possibilidade vale para famílias que voltem à situação de pobreza em até três anos e cumpram as exigências.

Para manter os dados em dia, mudanças na renda e na composição familiar devem ser informadas no Cadastro Único. A situação do benefício pode ser acompanhada pelos canais oficiais de atendimento e pelo aplicativo Bolsa Família, que permite consultar parcelas e calendário de pagamentos.

Mais recentes

Imagem - Novo leilão da Casas Bahia oferece 181 móveis e eletrodomésticos com lances a partir de R$ 98; veja ofertas

Novo leilão da Casas Bahia oferece 181 móveis e eletrodomésticos com lances a partir de R$ 98; veja ofertas
Imagem - PM se nega a lavar banheiro de batalhão, exige ordem por escrito e acaba condenado a um ano de prisão

PM se nega a lavar banheiro de batalhão, exige ordem por escrito e acaba condenado a um ano de prisão
Imagem - Com feriado no dia 2, veja quando cai o quinto dia útil de novembro

Com feriado no dia 2, veja quando cai o quinto dia útil de novembro