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Bolsa Família após aumento de renda: veja as regras para continuar recebendo o benefício

Regra de Proteção permite receber 50% do valor por prazo determinado, conforme a renda familiar e a data de ingresso nessa condição

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10:11

Calendário do Bolsa Família é escalonado pelo final do NIS e pode ser acompanhado pelo aplicativo Caixa Tem Crédito: Lyon Santos/MDS

Famílias que tiveram aumento de renda podem continuar recebendo o Bolsa Família, desde que atendam aos critérios da Regra de Proteção. O mecanismo mantém o pagamento de metade do benefício por um período determinado, mesmo quando os rendimentos ultrapassam o limite de entrada no programa.

Para os novos enquadramentos, a renda mensal deve ser superior a R$ 218 e de até R$ 706 por pessoa. Segundo o documento de perguntas frequentes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), famílias com renda do trabalho podem permanecer nessa condição por até 12 meses.

Alerta sobre boatos e manutenção do Bolsa Família 1 de 11

O cálculo considera a soma dos rendimentos mensais da família, dividida pelo número de integrantes. Em uma casa com quatro pessoas e renda total de R$ 2.400, por exemplo, o valor por integrante é de R$ 600. Se os demais requisitos forem cumpridos, a família poderá receber 50% do benefício durante o período de proteção aplicável.

O prazo de permanência varia conforme a origem da renda e a data de ingresso na regra. Para quem entra a partir de julho de 2025, com rendimentos do trabalho e sem renda estável nas categorias previstas pelo MDS, o período máximo é de 12 meses, com teto de R$ 706 por pessoa.

Nos novos enquadramentos com renda estável, como aposentadoria, pensão ou Benefício de Prestação Continuada destinado a idosos (BPC-Idoso), o prazo indicado é de dois meses. O limite mensal também é de R$ 706 por integrante.

Já as famílias que estavam na Regra de Proteção até junho de 2025 podem permanecer por até 24 meses, com renda mensal de até R$ 759 por pessoa. Em todos os casos, é necessário continuar atendendo às exigências. Se os rendimentos ultrapassarem o teto aplicável, o desligamento poderá ocorrer antes do prazo máximo.

As informações oficiais apresentam uma divergência: outra página do MDS menciona proteção por 18 meses. Por isso, o prazo válido para cada família deve ser confirmado com a gestão municipal do Bolsa Família.

Caso a renda caia para até R$ 218 por pessoa durante a permanência na Regra de Proteção, o pagamento integral poderá ser restabelecido, conforme os critérios do programa.

Quem deixar o Bolsa Família ao fim do período de proteção ou por saída voluntária também poderá ter acesso ao Retorno Garantido. A possibilidade vale para famílias que voltem à situação de pobreza em até três anos e cumpram as exigências.