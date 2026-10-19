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Bolsa Família começa a pagar com aumento de 15% nesta segunda (19); veja calendário

Reajuste também eleva adicionais para crianças e gestantes; depósitos de outubro seguem até o dia 30, conforme o final do NIS

Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 07:36

Beneficiários do Bolsa Família podem utilizar o cartão do programa diretamente no comércio e em caixas eletrônicos credenciados. Crédito: Lyon Santos/MDS

A Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira (19) os pagamentos de outubro do Bolsa Família, com o piso elevado de R$ 600 para R$ 691. Os primeiros depósitos serão destinados aos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. O calendário segue até o dia 30, quando recebem as famílias com final 0.

Anunciada em setembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a correção de 15,04% também alcança as parcelas adicionais do programa. Com a mudança, o benefício médio estimado passa a R$ 777. O valor recebido por cada família depende do número de integrantes e da presença de crianças, adolescentes e gestantes. gov.br

Cerca de 19 milhões de famílias serão contempladas pelo reajuste, que busca recompor as perdas provocadas pela inflação desde 2023.

Carteira assinada corta o Bolsa Família? 1 de 11

O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, sem necessidade de comparecer a uma agência. A ferramenta permite realizar pagamentos e compras com cartão virtual na função débito. Também há opções de saque em caixas eletrônicos, lotéricas, correspondentes bancários e agências da Caixa.

Calendário de outubro

Os depósitos são organizados pelo último algarismo do NIS. Confira as datas: gov.br

Final do NIS - Data do pagamento

1 - 19 de outubro

2 - 20 de outubro

3 - 21 de outubro

4 - 22 de outubro

5 - 23 de outubro

6 - 26 de outubro

7 - 27 de outubro

8 - 28 de outubro

9 - 29 de outubro

0 - 30 de outubro

Como ficam os valores

A parcela calculada por integrante da família, chamada de Benefício de Renda de Cidadania, aumenta de R$ 142 para R$ 164. Já o Benefício Primeira Infância, destinado a crianças menores de 7 anos, passa de R$ 150 para R$ 173 por criança.

Para gestantes, lactantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, o Benefício Variável Familiar sobe de R$ 50 para R$ 58. Quando a soma das parcelas não alcançar R$ 691, o Benefício Complementar cobre a diferença até o piso. gov.br

Quem pode receber

O limite de renda para entrar no programa permanece em R$ 218 mensais por pessoa. O cálculo considera todos os rendimentos da família, divididos pelo número de moradores da casa.

Também é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e manter as informações atualizadas. O cadastramento pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) das prefeituras, mas a inscrição não garante a inclusão automática no Bolsa Família.

As famílias beneficiárias precisam cumprir compromissos nas áreas de saúde e educação, como manter crianças e adolescentes na escola, atualizar a vacinação e realizar o acompanhamento pré-natal das gestantes.