Bolsa Família aumenta em outubro: quando começo a receber e quanto vou ganhar?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 08:40
O Bolsa Família terá os valores dos benefícios reajustados em 15,04% a partir de outubro. A mudança foi oficializada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva por meio do Decreto nº 13.120, publicado em edição extra do Diário Oficial da União na quinta-feira (17).
Os novos valores serão considerados na folha de outubro e estarão disponíveis aos beneficiários a partir de 19 de outubro, conforme o calendário do programa.
Confira as mudanças no visual do aplicativo do Bolsa Família
Quando começa o reajuste?
Os novos valores começam a ser pagos a partir de 19 de outubro de 2026. O decreto produz efeitos financeiros desde o primeiro dia de outubro, mas o dinheiro estará disponível aos beneficiários a partir de 19 de outubro, seguindo o calendário do programa.
Quem terá direito ao novo valor?
O reajuste é destinado às famílias que já recebem o Bolsa Família. A atualização corrige os valores dos benefícios financeiros do programa pela variação acumulada do INPC entre março de 2023 e agosto de 2026.
O decreto não cria um novo grupo de beneficiários. Ele atualiza os valores dos benefícios que já fazem parte do programa.
Quanto será o benefício mínimo?
O valor mínimo garantido por família passa de R$ 600 para R$ 691. O benefício médio estimado também será atualizado, passando de R$ 675 para R$ 777.
Quanto passam a valer os benefícios adicionais?
O Benefício de Renda de Cidadania, pago por integrante da família beneficiária, passa de R$ 142 para R$ 164.
O Benefício Primeira Infância, destinado às famílias com crianças de zero a sete anos incompletos, passa de R$ 150 para R$ 173 por integrante que se enquadre no critério.
Já o Benefício Variável Familiar, destinado a gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes que atendam aos critérios do programa, passa de R$ 50 para R$ 58.
O reajuste será pago em setembro?
Não. Os novos valores serão considerados na folha de outubro. O acesso aos valores atualizados começa em 19 de outubro.
Por que o Bolsa Família foi reajustado?
A atualização corresponde à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026. Segundo o governo federal, esta é a primeira atualização dos valores pela inflação desde a retomada do atual modelo do Bolsa Família, em 2023.
O reajuste muda as regras para entrar no programa?
O decreto trata da correção dos valores dos benefícios. Ele não estabelece uma nova regra de entrada no Bolsa Família.
Quanto o governo vai gastar com o reajuste?
O impacto previsto para 2026, considerando a folha de outubro, é de R$ 5,8 bilhões. Para 2027, a estimativa é de aproximadamente R$ 22 bilhões.
O que muda para quem já recebe R$ 600?
A família que recebe o valor mínimo de R$ 600 passará a ter como referência o novo piso de R$ 691, a partir dos pagamentos de outubro. O valor final recebido por cada família pode variar conforme a composição familiar e os benefícios adicionais aos quais ela tenha direito.