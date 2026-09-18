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Bolsa Família aumenta em outubro: quando começo a receber e quanto vou ganhar?

Benefício mínimo sobe de R$ 600 para R$ 691

Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 08:40

Bolsa Família: tire suas dúvidas sobre o reajuste de 15%; veja quando começa e quem recebe Crédito: AGENCIA BRASIL

O Bolsa Família terá os valores dos benefícios reajustados em 15,04% a partir de outubro. A mudança foi oficializada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva por meio do Decreto nº 13.120, publicado em edição extra do Diário Oficial da União na quinta-feira (17).

Os novos valores serão considerados na folha de outubro e estarão disponíveis aos beneficiários a partir de 19 de outubro, conforme o calendário do programa.

Confira as mudanças no visual do aplicativo do Bolsa Família 1 de 8

Quando começa o reajuste?

Os novos valores começam a ser pagos a partir de 19 de outubro de 2026. O decreto produz efeitos financeiros desde o primeiro dia de outubro, mas o dinheiro estará disponível aos beneficiários a partir de 19 de outubro, seguindo o calendário do programa.

Quem terá direito ao novo valor?

O reajuste é destinado às famílias que já recebem o Bolsa Família. A atualização corrige os valores dos benefícios financeiros do programa pela variação acumulada do INPC entre março de 2023 e agosto de 2026.

O decreto não cria um novo grupo de beneficiários. Ele atualiza os valores dos benefícios que já fazem parte do programa.

Quanto será o benefício mínimo?

O valor mínimo garantido por família passa de R$ 600 para R$ 691. O benefício médio estimado também será atualizado, passando de R$ 675 para R$ 777.

Quanto passam a valer os benefícios adicionais?

O Benefício de Renda de Cidadania, pago por integrante da família beneficiária, passa de R$ 142 para R$ 164.

O Benefício Primeira Infância, destinado às famílias com crianças de zero a sete anos incompletos, passa de R$ 150 para R$ 173 por integrante que se enquadre no critério.

Já o Benefício Variável Familiar, destinado a gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes que atendam aos critérios do programa, passa de R$ 50 para R$ 58.

O reajuste será pago em setembro?

Não. Os novos valores serão considerados na folha de outubro. O acesso aos valores atualizados começa em 19 de outubro.

Por que o Bolsa Família foi reajustado?

A atualização corresponde à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026. Segundo o governo federal, esta é a primeira atualização dos valores pela inflação desde a retomada do atual modelo do Bolsa Família, em 2023.

O reajuste muda as regras para entrar no programa?

O decreto trata da correção dos valores dos benefícios. Ele não estabelece uma nova regra de entrada no Bolsa Família.

Quanto o governo vai gastar com o reajuste?

O impacto previsto para 2026, considerando a folha de outubro, é de R$ 5,8 bilhões. Para 2027, a estimativa é de aproximadamente R$ 22 bilhões.

O que muda para quem já recebe R$ 600?