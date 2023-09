Bolsonarista, presidente de comissão que analisa PL contra casamento gay diz que há 'várias formas de família'

Presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, Fernando Rodolfo (PL-PE) - . Crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Corregelionário do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Fernando Rodolfo (PL-PE) preside a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara, que analisa um projeto de lei que visa proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo.



Embora se considere conservador, o político pernambucano já disse que reconhece haver no Brasil diferentes formas de família.



A afirmação foi feita durante a justificativa de um projeto de lei que prevê a criação do Dia Nacional do Padrasto e do Dia Nacional da Madrasta.

por Fernando Rodolfo (PL-PE) "O Brasil é composto por várias formas que se constituem família"

A declaração de Fernando Rodolfo é semelhante à posição defendida por parlamentares e entidades LGBTQIA+ contrários ao projeto de lei que quer proibir a união homoafetiva no Brasil.

No mesmo sentido, em 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo, assim, a união homoafetiva como núcleo familiar.

Votação adiada

Relatado por outro parlamentar do PL, o deputado Pastor Eurico (PE), o projeto estava pronto para ser votado na última terça-feira (19), mas após quase 5 horas de debates acalorados, a votação foi adiada.