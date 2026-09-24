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Bolsonaro desiste de suspender pena por trama golpista 2h após recorrer a Nunes Marques

Advogados não informaram os motivos do recuo

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13:56

Na Papudinha, Bolsonaro recebeu 144 atendimentos médicos em 39 dias.
Ex-presidente da República cumpre pena de 27 anos em prisão domiciliar Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A defesa do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que pediu às 9h49 desta quinta-feira (24) ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques a suspensão da execução da pena de 27 anos em regime fechado enquanto a Corte analisa a revisão criminal, desistiu do pedido duas horas e meia depois, às 12h21. Os advogados não informaram, no pedido de desistência, os motivos do recuo.

Mais cedo, os advogados Marcelo Luiz Ávila de Bessa e Thiago Lôbo Fleury afirmaram que a continuidade da execução da pena durante a tramitação da revisão criminal pode "produzir dano irreparável".

O perfume de Bolsonaro

O maquiador Agustin Fernandez lançou um perfume com o nome do ex-presidente por Reprodução/Mercado Livre
O perfume do Bolsonaro de Agustin Fernandez: explosão de frescor cítrico amadeirado por Reprodução/Mercado Livre
A descrição: 'Laranja, limão tahiti e tangerina, envolvidos pela suculência da bergamota e a sofisticação do limão siciliano, enquanto o néroli adiciona um toque floral delicado' por Reprodução
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O maquiador Agustin Fernandez lançou um perfume com o nome do ex-presidente por Reprodução/Mercado Livre

A desistência de Jair Bolsonaro ocorre dez dias antes do primeiro turno da eleição, na qual seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), concorre à Presidência da República.

A condenação

Jair Bolsonaro foi condenado no ano passado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Atualmente, o ex-presidente da República cumpre a pena em prisão domiciliar, em virtude de condições de saúde.

Tags:

Jair Bolsonaro Stf Justiça Trama Golpista

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