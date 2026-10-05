Bolsonaro pede liberação de visitas de Flávio na prisão domiciliar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Brasil
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 22:08
O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira (5) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a liberação das visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL) na prisão domiciliar.
Na petição encaminhada ao Supremo, a defesa diz que a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a suspensão da visitação pelo prazo de 90 dias perde a validade no dia 11 de outubro.
Notícias relacionadas:OAB pede que STF autorize comunicação entre Flávio e Jair Bolsonaro.Defesa pede revogação de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro."Não mais se mostra necessária a manutenção de regime excepcionalmente restritivo de visitas, sendo possível o restabelecimento, desde logo", disse a defesa.
Em julho, Flávio Bolsonaro foi proibido de visitar o pai, após publicar nas redes sociais uma carta escrita pelo ex-presidente.
Bolsonaro tem contra ele uma restrição que o proíbe de usar a internet, inclusive por meio de terceiros.
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão
No ano passado, ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo de trama golpista. Em seguida, após passar por uma cirurgia, ele ganhou o direito de cumprir prisão domiciliar. O ex-presidente se recupera de uma pneumonia bacteriana.