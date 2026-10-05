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Bolsonaro pede liberação de visitas de Flávio na prisão domiciliar

Prazo de suspensão perde a validade no dia 11 deste mês

  • A
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 22:08

Ministro relator afirma que Papudinha tem condições de manter Bolsonaro preso para cumprir pena. S
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão Crédito: ebastião Moreira/EFE

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira (5) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a liberação das visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL) na prisão domiciliar.

Na petição encaminhada ao Supremo, a defesa diz que a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a suspensão da visitação pelo prazo de 90 dias perde a validade no dia 11 de outubro.

Notícias relacionadas:OAB pede que STF autorize comunicação entre Flávio e Jair Bolsonaro.Defesa pede revogação de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro."Não mais se mostra necessária a manutenção de regime excepcionalmente restritivo de visitas, sendo possível o restabelecimento, desde logo", disse a defesa.

Em julho, Flávio Bolsonaro foi proibido de visitar o pai, após publicar nas redes sociais uma carta escrita pelo ex-presidente.

Bolsonaro tem contra ele uma restrição que o proíbe de usar a internet, inclusive por meio de terceiros.

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão por ebastião Moreira/EFE
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão por Fellipe Sampaio/STF
visitas políticas a Bolsonaro na prisão por Maiara Baloni/ Arte Correio
VISITAS por Departamento de Estado dos EUA/Divulgação
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Visitas políticas a Bolsonaro na prisão por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

No ano passado, ele  foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo de trama golpista. Em seguida, após passar por uma cirurgia, ele ganhou o direito de cumprir prisão domiciliar. O ex-presidente se recupera de uma pneumonia bacteriana.

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