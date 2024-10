POLÍTICA

Bolsonaro: 'Podemos ter uma bancada com 20 senadores em 2026'

Segundo ele, o PT ainda detém 15% do eleitorado. "Vamos expurgar o PT."

O ex-presidente concedeu entrevista coletiva após votar em uma sessão numa escola pública, dentro da vila Militar, em Marechal Hermes, na zona norte do Rio. Ele chegou às 9h25 acompanhado do candidato do PL à Prefeitura da cidade, Alexandre Ramagem, e seus filhos Carlos e Flávio.