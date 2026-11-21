DORES E SOLUÇOS

Bolsonaro recebe sonda nasal após internação por dores abdominais e retirada de quase 1 litro de resíduos alimentares

Ex-presidente está internado desde sexta-feira (20), em Brasília; filho relata retorno de dores, enjoos e soluços quando passam os efeitos dos medicamentos

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 08:47

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Arquivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu uma sonda nasal após ser internado na tarde de sexta-feira (20) com um quadro de distensão e dores abdominais. O procedimento possibilitou a retirada de quase um litro de resíduos alimentares durante a madrugada deste sábado (21), segundo relato do filho, Carlos Bolsonaro, que acompanhou o pai durante a noite no hospital.

Nas redes sociais, Carlos afirmou que os sintomas voltam quando os efeitos dos medicamentos passam. Entre as manifestações relatadas estão enjoos, distensão abdominal, dores e soluços. Segundo ele, a situação aumenta o risco de broncoaspiração, quando conteúdo do estômago ou da boca é levado para os pulmões.

Carlos e Jair Bolsonaro 1 de 7

O filho disse que nunca havia visto o pai naquele estado e afirmou que as possibilidades de tratamento estão sendo avaliadas pela equipe médica. Uma das alternativas consideradas, segundo o relato, pode ser a realização de uma nova cirurgia. Bolsonaro já passou por diversos procedimentos desde que foi atingido por uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.

A previsão é que o ex-presidente seja submetido a novos exames na manhã deste sábado. Depois da avaliação, os médicos devem se pronunciar sobre o quadro de saúde e os próximos passos do tratamento. Carlos pediu autorização para acompanhar o pai no hospital e afirmou que a solicitação foi aceita. Segundo ele, não havia outros familiares no local durante a internação.