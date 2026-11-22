SAÚDE

Bolsonaro segue internado na UTI com obstrução intestinal e sem previsão de alta

Ex-presidente está no terceiro dia de internação em hospital de Brasília

Esther Morais

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 11:52

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado pelo terceiro dia em um hospital particular de Brasília, neste domingo (22), com diagnóstico de abdome agudo obstrutivo. Ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), clinicamente estável, consciente, orientado e respirando espontaneamente, segundo boletim médico divulgado no sábado (21). Ainda não há previsão de alta.

A equipe médica iniciou tratamento clínico com hidratação, manutenção do jejum oral, suporte nutricional e passagem de sonda gástrica. Os profissionais acompanham a evolução do quadro e não descartam a possibilidade de uma nova cirurgia caso não haja melhora.

Conheça os atores do filme sobre Bolsonaro 1 de 4

Bolsonaro foi levado ao hospital na sexta-feira (20), após apresentar dores abdominais. O médico Brasil Ramos Caiado, que acompanha o ex-presidente, foi até a residência onde ele cumpre prisão domiciliar humanitária e recomendou a transferência para avaliação especializada e realização de exames. A previsão inicial era de quatro dias de internação.