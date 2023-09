Bolsonaro tem 'desconforto intestinal' e precisa passar novamente por hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) precisou ser internado novamente em Brasília, após apresentar "desconforto intestinal". Ele realizou lavagem intestinal e exames do tráfego digestivo e recebeu alta ainda na noite desta quarta-feira, 20. A informação é de Fabio Wajngarten, advogado e assessor do ex-presidente, que atribuiu o quadro médico à facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.



O ex-presidente já passou por sete cirurgias desde então. As duas últimas foram realizadas no dia 12 de setembro no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. O objetivo foi corrigir uma hérnia de hiato, para tratar um quadro de refluxo, e também realizar um desvio de septo para melhorar a respiração. Após as cirurgias, Bolsonaro se hospedou no Palácio dos Bandeirantes, residência oficial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).