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Bombeiro e estudante são perseguidos, levados para área de mata e mortos a tiros; vítimas eram um casal

Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues, 24 anos, e Pedro Henrique Araújo, 26, tiveram o carro interceptado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:50

Vítimas tiveram carro interceptado
Vítimas tiveram carro interceptado Crédito: Reprodução

O soldado do Corpo de Bombeiros Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues, 24 anos, e o estudante de medicina Pedro Henrique Araújo, 26, foram mortos a tiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu entre a noite de quarta-feira (23) e a madrugada de quinta (24). As informações são do g1.

Os dois voltavam da casa da mãe de Pedro Ernesto para a residência onde moravam havia cerca de cinco meses, no bairro São Bento, quando perceberam que estavam sendo seguidos. Segundo familiares, o casal tentou despistar os suspeitos e passou a circular por diferentes ruas da região.

Vítimas tiveram carro interceptado

Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues por Reprodução
Pedro Henrique Araújo por Reprodução
Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues por Reprodução
Pedro Henrique Araújo por Reprodução
Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues por Reprodução
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Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues por Reprodução

Câmeras de segurança registraram parte da perseguição. Em determinado momento, o carro onde os dois estavam foi interceptado. As imagens indicam que pelo menos uma das vítimas teria sido retirada do veículo e colocada no carro usado pelos criminosos.

Pedro Ernesto e Pedro Henrique foram levados para uma região de mata próxima às comunidades do Sossego e do Cacareco. Os corpos foram encontrados no local posteriormente. A Polícia Civil recolheu cápsulas de projéteis e realiza outras diligências para esclarecer o crime.

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou sobre a motivação para o duplo homicídio.

Pedro Ernesto era lotado no Departamento Geral de Pessoal do Corpo de Bombeiros. O sepultamento dele ocorreu na tarde desta sexta-feira (25), em um cemitério de Cordovil, na Zona Norte do Rio. Durante o velório, a mãe do militar, Cíntia Souza dos Anjos, falou sobre o filho.

Pedro Henrique era natural do Espírito Santo e cursava medicina. Ele era companheiro de Pedro Ernesto. O corpo do estudante deverá ser levado para o estado, onde será realizado o sepultamento.

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Tags:

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