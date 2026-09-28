CRIME

Bombeiro e estudante são perseguidos, levados para área de mata e mortos a tiros; vítimas eram um casal

Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues, 24 anos, e Pedro Henrique Araújo, 26, tiveram o carro interceptado

Wendel de Novais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:50

Vítimas tiveram carro interceptado Crédito: Reprodução

O soldado do Corpo de Bombeiros Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues, 24 anos, e o estudante de medicina Pedro Henrique Araújo, 26, foram mortos a tiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu entre a noite de quarta-feira (23) e a madrugada de quinta (24). As informações são do g1.

Os dois voltavam da casa da mãe de Pedro Ernesto para a residência onde moravam havia cerca de cinco meses, no bairro São Bento, quando perceberam que estavam sendo seguidos. Segundo familiares, o casal tentou despistar os suspeitos e passou a circular por diferentes ruas da região.

Vítimas tiveram carro interceptado 1 de 5

Câmeras de segurança registraram parte da perseguição. Em determinado momento, o carro onde os dois estavam foi interceptado. As imagens indicam que pelo menos uma das vítimas teria sido retirada do veículo e colocada no carro usado pelos criminosos.

Pedro Ernesto e Pedro Henrique foram levados para uma região de mata próxima às comunidades do Sossego e do Cacareco. Os corpos foram encontrados no local posteriormente. A Polícia Civil recolheu cápsulas de projéteis e realiza outras diligências para esclarecer o crime.

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou sobre a motivação para o duplo homicídio.

Pedro Ernesto era lotado no Departamento Geral de Pessoal do Corpo de Bombeiros. O sepultamento dele ocorreu na tarde desta sexta-feira (25), em um cemitério de Cordovil, na Zona Norte do Rio. Durante o velório, a mãe do militar, Cíntia Souza dos Anjos, falou sobre o filho.