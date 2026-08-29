ACIDENTE

Bombeiro morre em queda durante curso de operações em árvores

Natural de Sergipe, ele fazia treinamento em Belo Horizonte quando sofreu queda

Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08:35

Academia de Bombeiros Militar na Pampulha, em BH Crédito: Reprodução/TV Globo

Um sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe morreu após sofrer uma queda durante um curso de operações em árvores realizado na Academia de Bombeiros Militar (ABM), em Belo Horizonte, Minas Gerais. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (28), durante uma das atividades do treinamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o militar sofreu uma queda de altura e recebeu atendimento logo após o acidente. Apesar dos esforços da equipe, ele não resistiu.

As circunstâncias da queda ainda serão investigadas. A corporação mineira informou que está tomando as medidas necessárias para apoiar o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) e os familiares do sargento.