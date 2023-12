Bombeiros localizam corpo de homem arrastado por enxurrada em São Paulo

Ao menos uma pessoa morreu na cidade de São Paulo em razão das fortes chuvas que atingiram o Estado paulista, incluindo a capital, no sábado, 23. Em Itaquera, na zona leste da capital paulista, uma pessoa foi arrastada pela enxurrada e caiu em um córrego, na Travessa dos Mistérios.



O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas no sábado e retornou aos trabalhos na manhã deste domingo, 24. Por volta das 8h40, o corpo de um homem de aproximadamente 40 anos, ainda não identificado, foi localizado embaixo da Ponte do Tatuapé.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros registrou 54 chamados para quedas de árvores sobre vias e fiação, além de 156 chamados para enchentes e alagamentos e oito para desabamentos na capital e região metropolitana.

Foram identificados 18 pontos de alagamentos intransitáveis e o transbordamento de dez córregos na capital.

Bairros mais atingidos

Na capital paulista, os bairros mais atingidos pela chuva foram São Mateus, Ipiranga, Jabaquara, Tremembé, Mooca e Cidade Ademar, onde as rajadas de vento chegaram a mais de 50 quilômetros por hora.

Até o fechamento deste texto, não houve registro de desalojados ou desabrigados na cidade.

Ocorrências no Estado de SP

Em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, a Defesa Civil Municipal registrou a queda de muro em residências localizadas nas Ruas Giovanni Nardi, 115, e Rua Maria, 104. Os imóveis foram interditados. Cinco moradores ficaram desalojados e foram encaminhados para a casa de parentes e amigos. Não houve registro de vítimas na região.

O município de Caçapava, atingido pelas chuvas desde a última sexta-feira, 22, registrou quedas de árvores e pontos de alagamentos em todo município. Até o balanço mais recente realizado pela reportagem, 22 residências foram atingidas por alagamentos.

Os bairros mais afetados foram Vila Favorino, São José, Piedade e Paiol. No total, quatro pessoas ficaram desalojadas e foram encaminhadas para a casa de parentes.

Houve também registro de uma queda de árvore na Rodovia Estadual João Amaral Gurgel sobre um veículo que transitava na via, mas ninguém ficou ferido. Até o momento, não houve registro de vítimas.

No município de Ribeirão Preto, no interior paulista, as fortes chuvas acompanhadas por rajadas de vento resultaram em pontos de alagamento, transbordamento de córrego e quedas de árvores, porém, todas em vias públicas. As comunidades da Vila Nova União e do Brejo também sofreram alagamentos.

Na Rua Silveira Martins com a Rua Ametista, foram registrados pontos de alagamentos onde alguns munícipes ficaram ilhados. Conforme a Defesa Civil do Estado de São Paulo, um homem que residia no local entrou na água para ajudar a retirar outras pessoas quando se desequilibrou, segurou em um fio energizado, recebeu uma descarga elétrica e veio a óbito.