BRASIL

Bombeiros resgatam com rapel homem que caiu em rio

Corpo de Bombeiros informou que homem se desequilibrou e caiu dentro do Ribeirão Arrudas, em Minas Gerais

Metrópoles

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 16:48

Bombeiros resgatam com rapel homem que caiu em rio, em Minas Gerais Crédito: Divulgação/CBMMG

Um homem em situação de rua caiu dentro do leito do Ribeirão Arrudas, na região central de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (30). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi chamado para socorrer a vítima. Após o salvamento, o homem foi levado para o Hospital João XXIII.