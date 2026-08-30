Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bombeiros resgatam com rapel homem que caiu em rio

Corpo de Bombeiros informou que homem se desequilibrou e caiu dentro do Ribeirão Arrudas, em Minas Gerais

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 16:48

Bombeiros resgatam com rapel homem que caiu em rio, em Minas Gerais
Bombeiros resgatam com rapel homem que caiu em rio, em Minas Gerais Crédito: Divulgação/CBMMG

Um homem em situação de rua caiu dentro do leito do Ribeirão Arrudas, na região central de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (30). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi chamado para socorrer a vítima. Após o salvamento, o homem foi levado para o Hospital João XXIII.

O acidente ocorreu no cruzamento entre a rua Caetés e a avenida do Contorno. Testemunhas afirmaram que o homem se desequilibrou ao tentar queimar materiais próximo ao local e acabou caindo.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Mais recentes

Imagem - Idosa viaja para encontrar namorado, passa 12 dias desaparecida e é morta após transferir R$ 34 mil para suspeitos

Idosa viaja para encontrar namorado, passa 12 dias desaparecida e é morta após transferir R$ 34 mil para suspeitos
Imagem - Quina acumula e prêmio chega a R$ 10 milhões; 29 apostas levam mais de R$15 mil

Quina acumula e prêmio chega a R$ 10 milhões; 29 apostas levam mais de R$15 mil
Imagem - Lotofácil: Bahia tem 23 apostas premiadas, enquanto três ganham quase R$ 1,3 milhão

Lotofácil: Bahia tem 23 apostas premiadas, enquanto três ganham quase R$ 1,3 milhão