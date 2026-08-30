Bombeiros resgatam com rapel homem que caiu em rio

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Metrópoles
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 16:48
Um homem em situação de rua caiu dentro do leito do Ribeirão Arrudas, na região central de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (30). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi chamado para socorrer a vítima. Após o salvamento, o homem foi levado para o Hospital João XXIII.
O acidente ocorreu no cruzamento entre a rua Caetés e a avenida do Contorno. Testemunhas afirmaram que o homem se desequilibrou ao tentar queimar materiais próximo ao local e acabou caindo.