TOXINA JÁ TEM OUTROS USOS

Botox ganha nova indicação no Brasil após aprovação da Anvisa

Medicamento poderá ser utilizado no tratamento do aumento benigno do músculo responsável pela mastigação

Thais Borges

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15:48

Botox Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na última segunda-feira (16), uma nova indicação terapêutica para o Botox, medicamento à base de toxina botulínica tipo A. Com a decisão, o produto também poderá ser utilizado no tratamento da proeminência acentuada ou muito acentuada do músculo masseter, condição conhecida como hipertrofia benigna do masseter, em pacientes adultos. O músculo é responsável pelos movimentos de mastigação.

A toxina botulínica tipo A age bloqueando temporariamente a liberação de acetilcolina nas terminações nervosas. Esse mecanismo provoca o relaxamento localizado da musculatura onde o medicamento é aplicado. O Botox já possui diferentes indicações terapêuticas aprovadas no Brasil, abrangendo o tratamento de condições neurológicas e musculares, além de aplicações estéticas.

A hipertrofia benigna do masseter é caracterizada pelo aumento do volume do músculo responsável pela mastigação. A condição pode modificar o contorno do rosto, especialmente pelo alargamento da parte inferior da face. Embora não represente risco à vida, o quadro pode provocar alterações funcionais e estéticas, com possíveis impactos na qualidade de vida e na percepção da própria imagem pelos pacientes.

A eficácia e a segurança do medicamento para essa nova indicação foram avaliadas em um ensaio clínico de fase 3, que contou com a participação de 377 pessoas.