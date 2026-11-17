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Thais Borges
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15:48
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na última segunda-feira (16), uma nova indicação terapêutica para o Botox, medicamento à base de toxina botulínica tipo A. Com a decisão, o produto também poderá ser utilizado no tratamento da proeminência acentuada ou muito acentuada do músculo masseter, condição conhecida como hipertrofia benigna do masseter, em pacientes adultos. O músculo é responsável pelos movimentos de mastigação.
A toxina botulínica tipo A age bloqueando temporariamente a liberação de acetilcolina nas terminações nervosas. Esse mecanismo provoca o relaxamento localizado da musculatura onde o medicamento é aplicado. O Botox já possui diferentes indicações terapêuticas aprovadas no Brasil, abrangendo o tratamento de condições neurológicas e musculares, além de aplicações estéticas.
A hipertrofia benigna do masseter é caracterizada pelo aumento do volume do músculo responsável pela mastigação. A condição pode modificar o contorno do rosto, especialmente pelo alargamento da parte inferior da face. Embora não represente risco à vida, o quadro pode provocar alterações funcionais e estéticas, com possíveis impactos na qualidade de vida e na percepção da própria imagem pelos pacientes.
A eficácia e a segurança do medicamento para essa nova indicação foram avaliadas em um ensaio clínico de fase 3, que contou com a participação de 377 pessoas.
De acordo com os resultados, 51,2% dos participantes tratados com Botox apresentaram melhora de pelo menos dois graus na escala de avaliação da proeminência do músculo masseter. Entre os pacientes que receberam placebo, o índice foi de 2,2%.