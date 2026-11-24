TRATAMENTO

Brasil anuncia desenvolvimento de vacina terapêutica contra o câncer e prevê iniciar testes em 2027

Parceria entre Ministério da Saúde e Universidade de Oxford envolve Fiocruz e outras instituições brasileiras

Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07:31

Brasil anuncia desenvolvimento de vacina terapêutica contra o câncer e prevê iniciar testes em 2027 Crédito: Shutterstock

O Brasil prevê iniciar, no primeiro semestre de 2027, um estudo clínico para avaliar uma vacina terapêutica contra o câncer em pacientes no país. O projeto é resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade de Oxford, no Reino Unido, com participação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e de outras instituições brasileiras.

O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na segunda-feira (23), durante agenda na Embaixada do Brasil em Londres. Parte do desenvolvimento da tecnologia está sendo realizada pela Fiocruz. A iniciativa também reúne instituições nacionais ligadas à Aliança Brasileira de Pesquisa em Câncer.

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Segundo Padilha, a expectativa é que o estudo envolva Oxford, Fiocruz, o A.C. Camargo e instituições do Sistema Único de Saúde (SUS) que atuam no atendimento a pacientes com câncer. A pesquisa pretende avaliar a tecnologia em pacientes brasileiros e adaptá-la à realidade do país.

Diferentemente das vacinas preventivas, a vacina terapêutica é um tipo de imunoterapia destinada a pessoas que já têm uma doença. No caso do câncer, a proposta é estimular o sistema imunológico a reconhecer e combater células cancerígenas presentes no organismo.

Durante a agenda em Londres, o ministro também se reuniu com representantes da farmacêutica AstraZeneca para discutir pesquisa clínica, inovação em oncologia e transferência de tecnologia. No encontro, foi anunciado um acordo entre a empresa e um grupo brasileiro do setor de biológicos para desenvolver e produzir no país uma plataforma nacional de anticorpos monoclonais voltada ao tratamento do câncer e de doenças raras.

A programação incluiu ainda uma reunião com a Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI), com foco na cooperação para desenvolver e produzir vacinas e fortalecer a capacidade de resposta a futuras emergências sanitárias.