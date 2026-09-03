Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brasil avança em parceria que prevê treinamento militar com país vizinho; entenda acordo

Comissão aprovou proposta que prevê ações conjuntas na fronteira

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:57

Quanto ganha um oficial do exército? Reajuste aumenta saldo para quase R$15mil
Brasil avança em parceria que prevê treinamento militar com país vizinho Crédito: Divulgação 

O Brasil avançou em uma parceria de cooperação militar com a Guiana, país vizinho localizado no Norte da América do Sul. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado aprovou, na quarta-feira (2), um acordo entre os dois países que prevê treinamentos conjuntos, troca de conhecimentos sobre operações militares e ações voltadas à segurança nas fronteiras.

O texto, no entanto, ainda precisa ser aprovado pelo Plenário do Senado antes de seguir para as próximas etapas de ratificação.

Médias: Quanto ganha um oficial do exército? Reajuste aumenta saldo para quase R$15mil; Saiba mais

Soldado (Não Engajado/Recruta) R$ 1.177,00 por Divulgação
Soldado (Engajado/Especializado) R$ 2.103,00 por Divulgação
Cadete (Último Ano) R$ 1.780,00 por Shutterstock
Aspirante a Oficial R$ 7.988,00 por Reprodução/Exército Brasileiro
Cabo (Engajado) R$ 2.869,00 por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Terceiro-Sargento R$ 4.177,00 por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Segundo-Sargento R$ 5.209,00 por Divulgação/6ªRM
Primeiro-Sargento R$ 5.988,00 por Web
Subtenente R$ 6.737,00 por Web
Segundo-Tenente R$ 8.179,00 por Web
Primeiro-Tenente R$ 9.004,00 por Web
Capitão R$ 9.976,00 por Web
Major R$ 12.108,00 por Web
Tenente-Coronel R$ 12.285,00 por Web
Coronel R$ 12.505,00 por Web
General de Brigada R$ 13.639,00 por Web
General de DivisãoR$ 14.100,00 por Web
General de Exército R$ 14.711,00 por Marcos Corrêa/PR
1 de 18
Soldado (Não Engajado/Recruta) R$ 1.177,00 por Divulgação

Assinado em setembro de 2009, o acordo foi enviado ao Congresso Nacional pela Presidência da República por meio do Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 240/2011. Caso seja aprovado definitivamente, o presidente da República poderá confirmar o documento e incorporá-lo à legislação brasileira.

A proposta prevê cooperação em áreas como pesquisa, apoio logístico, aquisição de produtos de defesa e intercâmbio de conhecimentos relacionados a operações militares. Brasil e Guiana também poderão promover treinamentos conjuntos e compartilhar experiências entre instituições de defesa.

O acordo ainda permite visitas de autoridades, intercâmbio de instrutores e estudantes de instituições militares e ações de cooperação em regiões de fronteira. Também está prevista a possibilidade de facilitar o trânsito militar por vias aérea, terrestre e marítima, respeitando as legislações dos dois países.

Durante a reunião da comissão, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) destacou que a parceria ganhou ainda mais relevância nos últimos anos. Segundo ele, a descoberta de petróleo na costa da Guiana e as tensões envolvendo a disputa territorial entre o país e a Venezuela aumentaram a importância estratégica da região.

Mourão leu o relatório do senador Chico Rodrigues (PSB-RR), favorável à aprovação do acordo. A reunião foi presidida pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Mais recentes

Imagem - Governo derruba 18 grupos e canais que vendiam passaportes vacinais falsos em rede social

Governo derruba 18 grupos e canais que vendiam passaportes vacinais falsos em rede social
Imagem - Jovem boceja, desloca a mandíbula e vai parar na emergência

Jovem boceja, desloca a mandíbula e vai parar na emergência
Imagem - Mãe e padrasto são presos suspeitos de torturar e tentar matar bebê de 1 ano por quatro meses

Mãe e padrasto são presos suspeitos de torturar e tentar matar bebê de 1 ano por quatro meses