Brasil deve continuar sem horário de verão em 2023

Crédito: Acervo CORREIO

O governo Lula não deve adotar o horário de verão em 2023. Segundo a Folha de S. Paulo, técnicos do Ministério de Minas e Energia garantiram que o planejamento do setor está robusto, garantindo o fornecimento, e os dados não apontam ganhos com a implementação da medida.



O nível dos reservatórios nas principais hidrelétricas está elevado, garantindo energia com uma fonte renovável - além do apoio das fontes solar e eólica, com oferta firme a custos menores.

O horário de verão, que adianta uma hora no horário de Brasília, reduz o consumo de energia, aproveitando por mais tempo a luz natural do sol.

A medida foi extinta no governo do ex-presidente do Jair Bolsonaro (PL). Em abril de 2019, o ex-presidente alegou que estava tomando a decisão depois que estudos teriam mostrado que não havia mais economia de energia e que o organismo das pessoas seria afetado negativamente.