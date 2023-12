Brasil espera assinatura do acordo entre Mercosul e UE 'muito em breve', diz Mauro Vieira

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, espera a assinatura do acordo do Mercosul com a União Europeia "muito em breve". "Nossa expectativa é de poder assinar o Acordo de Associação muito em breve", declarou Vieira em discurso durante Reunião do Conselho do Mercado Comum, no Rio de Janeiro.



Vieira defendeu que o Acordo de Associação com a União Europeia "possui uma dimensão estratégica inequívoca" para o Mercosul, reforçando a identidade do bloco sul-americano "como um ator econômico global".