ENTENDA PROJETO

Brasil fecha acordo com Aeronáutica para testar motores de foguete nacional em 2027 e avançar em projeto para lançar satélites ao espaço

Parceria entre o Instituto de Aeronáutica e Espaço e a empresa CENIC Engenharia prevê testes de carregamento

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:55

Microlançador Brasileiro (MLBR) firmou acordo com o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), ligado à FAB, para realizar testes de motores Crédito: Divulgação

O Brasil deu mais um passo no desenvolvimento de sua tecnologia espacial. A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou um acordo entre o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) e a empresa CENIC Engenharia para realizar os primeiros testes de carregamento de motores de foguete nacional a partir de 2027. Segundo a CNN Brasil, a iniciativa busca ampliar a capacidade do país de desenvolver sistemas próprios de propulsão para veículos espaciais.

A parceria foi assinada em 4 de novembro de 2026, nas instalações do IAE, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Os trabalhos serão realizados na Usina Coronel Abner (UCA), estrutura vinculada ao instituto e utilizada em atividades relacionadas ao desenvolvimento de propelentes e motores-foguete.

De acordo com a FAB, a primeira etapa está prevista para 2027 e envolverá testes de carregamento com material inerte, ou seja, sem propelente ativo. O objetivo é verificar equipamentos, procedimentos operacionais e condições de segurança antes da realização de operações com substâncias utilizadas na propulsão dos foguetes.

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A cooperação também prevê o desenvolvimento de pesquisas relacionadas a novos propelentes e motores-foguete sólidos, além do compartilhamento de conhecimentos técnicos, infraestrutura e recursos especializados.

Como funciona o projeto do foguete brasileiro?

O acordo está relacionado aos esforços para desenvolver um veículo lançador nacional, capaz de transportar pequenos satélites para a órbita terrestre. Um dos principais projetos nessa área é o Microlançador Brasileiro (MLBR), iniciativa que reúne empresas nacionais e instituições ligadas ao setor espacial.

O desenvolvimento do veículo é liderado pela CENIC Engenharia, em parceria com outras empresas brasileiras, como Concert, Etsys, Delsis e Plasmahub. O projeto recebe apoio financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e da Agência Espacial Brasileira (AEB).

O investimento previsto para o desenvolvimento do microlançador é de aproximadamente R$ 189 milhões. O veículo foi projetado para ter cerca de 12 toneladas na plataforma de lançamento e transportar cargas de até 40 quilos ao espaço.

A proposta é permitir que o Brasil tenha maior autonomia no envio de pequenos satélites à órbita terrestre, reduzindo a dependência de lançadores estrangeiros para esse tipo de operação.

Brasil também desenvolve motor de propulsão líquida

Além dos trabalhos relacionados aos motores de propulsão sólida, o país também avança no desenvolvimento de tecnologias que utilizam propelentes líquidos.

Um dos projetos é o motor ARION, desenvolvido pela startup brasileira BIZU Space. Em maio de 2026, a empresa realizou um teste do equipamento, que utiliza peróxido de hidrogênio como oxidante e querosene de aviação como combustível.

O motor foi projetado para integrar o sistema de propulsão líquida do terceiro estágio do Microlançador Brasileiro. O ensaio ocorreu no banco de testes T8, instalado no campus da Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos.

A campanha avaliou componentes como tanques, válvulas e sistemas de controle, etapas importantes para verificar o funcionamento dos equipamentos antes de sua utilização em um veículo lançador.