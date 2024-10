PREVISÃO DO TEMPO

Brasil pode ter nos próximos dias a semana mais chuvosa em seis meses

Precipitação deverá cobrir a maior parte do País, com exceção de regiões do Nordeste

Estadão

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 06:24

Chuva Crédito: Leitor CORREIO

O Brasil poderá ter, nos próximos dias, a semana mais chuvosa registrada no País nos últimos seis meses, apontam as previsões da MetSul. O aumento das precipitações em grande parte do território nacional marca a mudança da temporada de seca, acentuada nas últimas semanas de inverno, para o início de dias mais úmidos e chuvosos, comuns na época da primavera.

Conforme a MetSul, esse período de precipitações poderá se estender por 10 dias e deverá cobrir a maior parte do País, com exceção de regiões do Nordeste. A previsão indica que os maiores acumulados se concentrarão nos Estados de Santa Catarina e Paraná, cujas cidades podem registrar um volume de chuvas superior ao de 100 mm.

"Muitas áreas podem ter acumulados perto e acima de 50 mm na soma dos próximos dez dias no Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Os maiores acumulados devem ocorrer na Região Sul, em particular em Santa Catarina e no Paraná, onde várias cidades podem somar nestes dez dias marcas de 100 mm a 200 mm", diz a MetSul.

As precipitações, mais comuns em estados do Norte, Centro-Oeste e Sudeste neste período do ano, vão ajudar a trazer mais umidade e alívio ao calor recorde que atingiu algumas cidades do País nas últimas semanas. A última vez que Brasília e Belo Horizonte, por exemplo, tiveram chuvas acima de 1 mm foi em abril deste ano, informa a empresa.

Outro importante efeito provocado pelas precipitações é o de arrefecimento dos incêndios, que têm atingido diferentes municípios paulistas. Nos últimos meses, São Paulo registrou recorde de queimadas, conforme dados registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Apesar disso, as chuvas também poderão chegar na forma de temporais, alerta a Metsul, sobretudo em regiões do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que podem registrar quedas de granizo e vendavais isolados, e risco para alagamentos. Conforme a empresa, esse aumento de intensidade das chuvas será efeito de uma instabilidade que "se dará sob uma atmosfera aquecida que favorece convecção (movimento ascendente do ar)".

"A chuva forte a intensa acompanhando temporais localizados podem provocar mesmo alagamentos em algumas cidades, uma vez que as nuvens carregadas podem despejar grande quantidade de chuva em curto intervalo", informa a MetSul.

A empresa alerta também para cidades de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal que, por conta da ausência de chuvas, poderão sofrer com nuvens de poeira levantadas pelas rajadas de vento - o que pode comprometer a visibilidade em alguns locais.

Previsão para São Paulo é de calor para terça

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a mudança de temperatura deverá ocorrer na próxima quarta-feira, 9. Para esta terça, a previsão ainda é de calor, tempo seco e com os termômetros podendo registrar 33ºC de máxima.