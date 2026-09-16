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Brasil produz mais de 30 bilhões de litros de leite por ano; projeto cria programa para fortalecer setor

Proposta em análise na Câmara prevê crédito subsidiado, assistência técnica, apoio a cooperativas e incentivo ao consumo de produtos lácteos nacionais

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:50

Do pasto ao copo: como o rebanho brasileiro movimenta a produção de leite
Do pasto ao copo: como o rebanho brasileiro movimenta a produção de leite Crédito: Shutterstock

O Brasil produz mais de 30 bilhões de litros de leite por ano, mas a cadeia produtiva ainda enfrenta problemas como baixa margem de lucro, oscilação frequente de preços, falta de assistência técnica e baixa industrialização. Para tentar fortalecer o setor, um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados cria um programa federal com medidas de apoio principalmente a pequenos e médios produtores.

O Projeto de Lei 2.978/2026, de autoria do deputado José Medeiros (PL-MT), institui o Programa Federal de Valorização da Pecuária Leiteira (Proleite). A proposta prevê linhas de crédito rural específicas e subsidiadas, subvenção econômica, assistência técnica e extensão rural.

Do pasto ao copo: como o rebanho brasileiro movimenta a produção de leite

O Brasil tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo e também é um dos grandes produtores de leite por Shutterstock
Em 2024, o país produziu cerca de 35,7 bilhões de litros de leite, segundo o IBGE por Shutterstock
O leite produzido nas fazendas abastece laticínios que fabricam produtos como queijos, iogurtes, manteiga e leite em pó por Shutterstock
Nem todo o leite produzido chega aos laticínios: em 2024, foram captados 25,4 bilhões de litros sob inspeção. por Shutterstock
A cadeia do leite envolve produtores, cooperativas, laticínios e a indústria de derivados, do campo à mesa por Shutterstock
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O Brasil tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo e também é um dos grandes produtores de leite por Shutterstock

O texto também estabelece medidas para fortalecer cooperativas, apoiar a agroindustrialização local e estimular investimentos em tecnologia e inovação. Entre as ações previstas estão a modernização das propriedades leiteiras, a melhoria genética dos rebanhos, a criação de pequenas agroindústrias e a produção de derivados de maior valor agregado.

Outra frente do programa seria o estímulo ao consumo de leite e derivados nacionais. O projeto prevê a inclusão desses produtos em programas de alimentação escolar e políticas de segurança alimentar, além de campanhas institucionais e prioridade para compras governamentais de produtos lácteos nacionais.

A proposta também prevê ações de pesquisa aplicada, capacitação de produtores e digitalização da produção, além de incentivos ao controle sanitário, à padronização, às certificações e à rastreabilidade do leite.

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda precisa ser analisado pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

O Brasil já possui iniciativas voltadas à cadeia leiteira, como o programa Mais Leite Saudável, que oferece incentivos tributários a laticínios e cooperativas que investem em assistência técnica, melhoramento genético e capacitação dos produtores parceiros.

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Leite Rebanho

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