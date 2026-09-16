ECONOMIA

Brasil produz mais de 30 bilhões de litros de leite por ano; projeto cria programa para fortalecer setor

Proposta em análise na Câmara prevê crédito subsidiado, assistência técnica, apoio a cooperativas e incentivo ao consumo de produtos lácteos nacionais

Mariana Rios

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:50

Do pasto ao copo: como o rebanho brasileiro movimenta a produção de leite Crédito: Shutterstock

O Brasil produz mais de 30 bilhões de litros de leite por ano, mas a cadeia produtiva ainda enfrenta problemas como baixa margem de lucro, oscilação frequente de preços, falta de assistência técnica e baixa industrialização. Para tentar fortalecer o setor, um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados cria um programa federal com medidas de apoio principalmente a pequenos e médios produtores.

O Projeto de Lei 2.978/2026, de autoria do deputado José Medeiros (PL-MT), institui o Programa Federal de Valorização da Pecuária Leiteira (Proleite). A proposta prevê linhas de crédito rural específicas e subsidiadas, subvenção econômica, assistência técnica e extensão rural.

Do pasto ao copo: como o rebanho brasileiro movimenta a produção de leite 1 de 5

O texto também estabelece medidas para fortalecer cooperativas, apoiar a agroindustrialização local e estimular investimentos em tecnologia e inovação. Entre as ações previstas estão a modernização das propriedades leiteiras, a melhoria genética dos rebanhos, a criação de pequenas agroindústrias e a produção de derivados de maior valor agregado.

Outra frente do programa seria o estímulo ao consumo de leite e derivados nacionais. O projeto prevê a inclusão desses produtos em programas de alimentação escolar e políticas de segurança alimentar, além de campanhas institucionais e prioridade para compras governamentais de produtos lácteos nacionais.

A proposta também prevê ações de pesquisa aplicada, capacitação de produtores e digitalização da produção, além de incentivos ao controle sanitário, à padronização, às certificações e à rastreabilidade do leite.

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda precisa ser analisado pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.