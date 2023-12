Brasil registra maior número de mudança de gênero em cartórios desde 2018

O Brasil registrou, em 2023, o maior aumento no número de pessoas que buscaram cartórios para mudar o gênero no registro civil em cinco anos. Ao todo, 3.908 brasileiros realizaram o procedimento. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen). Nos últimos cinco anos, houve um aumento de 246% nas demandas relacionadas à mudança de gênero nos cartórios brasileiros. Apenas em 2018 o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que a alteração poderia ser feita sem a necessidade de autorização judicial.

De acordo com a Arpen, em 2023, foram contabilizadas mais transições do gênero masculino para o feminino do que o contrário. Foram 2.169 no primeiro caso e 1.512 no segundo. Em todos os casos, também existiu a mudança de nome.