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Brasil vai comprar 20 mil doses de vacina contra mpox; veja quem tem direito à imunização

Ministério da Saúde prevê reforço preventivo do estoque do SUS; vacinação é prioritária para pessoas com HIV/aids e imunidade comprometida

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Mariana Rios

  • Agência Brasil

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 21:20

Mpox
Mpox Crédito: Shutterstock

O Brasil vai adquirir até 20 mil doses da vacina contra a mpox para reforçar o estoque de imunizantes disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). A compra tem caráter preventivo e estratégico, segundo o Ministério da Saúde, diante da necessidade de manter a capacidade de resposta a novos casos da doença.

Apesar da redução no número de infecções em comparação com o período de maior circulação do vírus, a vigilância epidemiológica e a disponibilidade de vacinas continuam entre as medidas adotadas pelo governo federal.

Mpox pode causar lesões na pele, pneumonia, confusão mental e infecção nos olhos

Monkeypox por Shutterstock
Monkeypox por CDC/BRIAN W.J. MAHY
Monkeypox por Shutterstock
Monkeypox por Centers for Disease Control and Prevention / Divulgação
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Monkeypox por Shutterstock

Em 2026, o país confirmou 665 casos de mpox, número 94% menor que o registrado em 2022, quando foram contabilizadas mais de 10 mil ocorrências. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde.

Quem pode receber a vacina contra mpox?

A estratégia nacional de vacinação prioriza pessoas vivendo com HIV/aids que apresentam contagem de linfócitos CD4 inferior a 100 células/mm³, grupo com maior risco de desenvolver formas graves da doença.

A recomendação é procurar os centros de referência onde já realizam acompanhamento para fazer o cadastro e aguardar o agendamento da vacinação.

Também podem receber doses remanescentes:

- Pessoas vivendo com HIV/aids com CD4 inferior a 200 células/mm³;

- Usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP);

- Profissionais de laboratório que manipulam amostras do vírus da mpox.

O esquema de imunização prevê duas doses, com intervalo de 28 dias entre as aplicações.

Quais são os sintomas da mpox?

A mpox é uma doença viral zoonótica, anteriormente conhecida como varíola dos macacos. Os sintomas geralmente duram de duas a quatro semanas e incluem:

- Erupções ou lesões na pele;

- Febre;

- Dor de cabeça;

- Dores musculares;

- Calafrios;

- Fraqueza.

As lesões começam como manchas, evoluem para bolhas e depois formam crostas. Elas aparecem com frequência no rosto, nas mãos, nos pés, na boca e na região genital.

Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos casos apresenta evolução de leve a moderada.

Como ocorre a transmissão?

O vírus é transmitido principalmente pelo contato direto com lesões na pele de pessoas infectadas, secreções corporais, como pus, sangue e saliva, ou objetos contaminados, a exemplo de roupas, toalhas e lençóis.

O contato próximo e prolongado com secreções respiratórias de uma pessoa infectada também pode transmitir a doença.

Quando procurar atendimento?

Pessoas com sintomas compatíveis com mpox, especialmente lesões ou erupções na pele, devem procurar um serviço de saúde para avaliação. Durante o atendimento, os profissionais investigam possíveis exposições e, quando necessário, coletam amostras para diagnóstico laboratorial.

Quem teve contato próximo com alguém com suspeita ou confirmação da doença também deve buscar orientação médica.

A vacinação após a exposição é recomendada preferencialmente nos primeiros quatro dias depois do contato. A aplicação ainda pode ocorrer em até 14 dias. Nesse segundo intervalo, a capacidade de evitar a infecção é menor, mas a imunização pode ajudar a reduzir o risco de evolução para formas graves.

O monitoramento dos casos é feito pelo Ministério da Saúde em parceria com as secretarias estaduais e municipais, com investigação de suspeitas, diagnóstico laboratorial, isolamento de pessoas infectadas e acompanhamento dos contatos.

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