INVESTIGAÇÃO

Brasileira é encontrada morta em quarto de hotel na Europa e caso vira alvo da PF após falta de laudo

Kathlyn Izabel Becker, de 28 anos, foi encontrada morta em Zagreb

Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:24

Kathlyn Izabel foi encontrada morta na Croácia Crédito: Reprodução

A morte da brasileira Kathlyn Izabel Becker, de 28 anos, encontrada em um quarto de hotel em Zagreb, na Croácia, passou a ser acompanhada pela Polícia Federal depois que a família pediu esclarecimentos sobre as circunstâncias do caso. A certidão de óbito emitida no país europeu registrou a causa da morte como desconhecida, enquanto um novo exame realizado no Brasil também não conseguiu determinar, até o momento, o que provocou a morte.

Moradora de Ji-Paraná, em Rondônia, Kathlyn havia viajado para a Europa após receber uma proposta de emprego na Sérvia. Segundo os familiares, a intenção era trabalhar para ajudar a custear o tratamento do pai, que enfrenta uma infecção nos ossos. Ao chegar ao país, porém, ela teria descoberto que a vaga já havia sido preenchida e acabou sendo levada para a Croácia por pessoas que não conhecia.

Kathlyn Izabel foi encontrada morta na Croácia 1 de 4

A família perdeu o contato com a jovem durante a viagem. No dia 27 de agosto, os parentes procuraram a Embaixada do Brasil na Croácia em busca de informações. Pouco depois, receberam do embaixador a confirmação de que Kathlyn havia sido encontrada morta no quarto do hotel em 22 de agosto.

O documento de óbito, emitido pela Embaixada do Brasil em Zagreb em 4 de setembro, apontou a causa da morte como indeterminada. Diante da falta de informações, o advogado da família solicitou esclarecimentos à representação diplomática e também pediu acesso à documentação produzida pelas autoridades croatas. A área consular informou que o caso foi registrado formalmente pela Polícia de Zagreb e que os pertences da brasileira haviam sido retidos durante a investigação.

A família também tenta obter o laudo completo da necropsia realizada na Croácia. Em resposta a um pedido encaminhado ao Instituto Médico Legal de Zagreb, foi informado que os resultados poderiam levar de três a quatro meses para serem concluídos. A documentação final deverá ser solicitada ao Ministério Público de Zagreb. Os parentes também querem esclarecer o paradeiro de uma mulher que teria viajado com Kathlyn após receber a mesma oferta de trabalho e com quem perderam contato depois da morte da brasileira.

O corpo chegou a Porto Velho em 13 de setembro e foi submetido a um novo exame no IML, solicitado pela Polícia Federal. A perícia da Polícia Civil de Rondônia voltou a apontar causa “indeterminada”, segundo as informações apresentadas pela família. Os peritos relataram que a análise foi prejudicada pelo tempo transcorrido desde a morte, superior a 20 dias, além da realização de uma necropsia na Croácia e de dois procedimentos de embalsamamento, um no país europeu e outro em São Paulo.