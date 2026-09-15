INVESTIGAÇÃO

Brasileira morre em acidente marítimo em Veneza três meses após casar na Itália

Gabriela Querino Elorriaga, 26 anos, estava casada há três meses com Sean Michieli

Wendel de Novais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10:16

Gabriela casou com italiano três meses antes de morrer Crédito: Reprodução

O corpo de uma brasileira identificada como Gabriela Querino Elorriaga, 26 anos, foi encontrado nesta terça-feira (15) em uma lagoa na região da Ilha de Campalto, na Itália, após buscas iniciadas depois de uma colisão entre duas embarcações no Canal de Tessera, na Lagoa de Veneza. A informação foi divulgada pela imprensa italiana e pelo prefeito de Veneza, Simone Venturini. As informações são do g1.

Gabriela estava desaparecida desde o acidente, ocorrido na madrugada de sábado (12). Ela estava em uma embarcação com o marido, o pescador italiano Sean Michieli, de 25 anos, quando o barco foi atingido por um táxi aquático. O casal havia se casado três meses antes, e a brasileira se preparava para trabalhar com pesca ao lado do companheiro.

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O condutor do táxi aquático é investigado por homicídio náutico. Segundo informações da agência estatal italiana Rai, a embarcação estaria em alta velocidade no momento da colisão. O piloto já prestou depoimento ao Ministério Público de Veneza, que aguarda os resultados dos exames toxicológicos e dos levantamentos periciais para esclarecer a velocidade do barco e as condições climáticas.

Sean foi socorrido em estado gravíssimo e passou por cirurgia após sofrer traumatismo craniano. A morte cerebral do italiano foi confirmada por uma equipe médica na segunda-feira (14). As buscas por Gabriela mobilizaram mergulhadores, helicóptero e jet skis; os destroços da embarcação já haviam sido recuperados.

Segundo relatos da imprensa local, Sean vinha de uma família de pescadores e costumava ter a companhia da esposa nas pescarias. A mãe de Gabriela, Gisele, havia dito ao UOL que tentava viajar para a Itália para acompanhar o caso e enfrentava dificuldades para obter informações das autoridades. Nas redes sociais, a irmã da brasileira relatou a angústia da família diante da falta de notícias.