Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brasileira morre em acidente marítimo em Veneza três meses após casar na Itália

Gabriela Querino Elorriaga, 26 anos, estava casada há três meses com Sean Michieli

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10:16

Gabriela casou com italiano três meses antes de morrer
Gabriela casou com italiano três meses antes de morrer Crédito: Reprodução

O corpo de uma brasileira identificada como Gabriela Querino Elorriaga, 26 anos, foi encontrado nesta terça-feira (15) em uma lagoa na região da Ilha de Campalto, na Itália, após buscas iniciadas depois de uma colisão entre duas embarcações no Canal de Tessera, na Lagoa de Veneza. A informação foi divulgada pela imprensa italiana e pelo prefeito de Veneza, Simone Venturini. As informações são do g1.

Gabriela estava desaparecida desde o acidente, ocorrido na madrugada de sábado (12). Ela estava em uma embarcação com o marido, o pescador italiano Sean Michieli, de 25 anos, quando o barco foi atingido por um táxi aquático. O casal havia se casado três meses antes, e a brasileira se preparava para trabalhar com pesca ao lado do companheiro.

Gabriela casou com italiano três meses antes de morrer

Gabriela casou com italiano três meses antes de morrer por Reprodução
Gabriela casou com italiano três meses antes de morrer por Reprodução
Gabriela casou com italiano três meses antes de morrer por Reprodução
Gabriela casou com italiano três meses antes de morrer por Reprodução
Gabriela casou com italiano três meses antes de morrer por Reprodução
Gabriela casou com italiano três meses antes de morrer por Reprodução
1 de 6
Gabriela casou com italiano três meses antes de morrer por Reprodução

O condutor do táxi aquático é investigado por homicídio náutico. Segundo informações da agência estatal italiana Rai, a embarcação estaria em alta velocidade no momento da colisão. O piloto já prestou depoimento ao Ministério Público de Veneza, que aguarda os resultados dos exames toxicológicos e dos levantamentos periciais para esclarecer a velocidade do barco e as condições climáticas.

Sean foi socorrido em estado gravíssimo e passou por cirurgia após sofrer traumatismo craniano. A morte cerebral do italiano foi confirmada por uma equipe médica na segunda-feira (14). As buscas por Gabriela mobilizaram mergulhadores, helicóptero e jet skis; os destroços da embarcação já haviam sido recuperados.

Segundo relatos da imprensa local, Sean vinha de uma família de pescadores e costumava ter a companhia da esposa nas pescarias. A mãe de Gabriela, Gisele, havia dito ao UOL que tentava viajar para a Itália para acompanhar o caso e enfrentava dificuldades para obter informações das autoridades. Nas redes sociais, a irmã da brasileira relatou a angústia da família diante da falta de notícias.

O Itamaraty informou que tinha conhecimento do caso e mantinha contato com as autoridades locais e os familiares, a quem prestava assistência. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que não fornece informações sobre atendimentos individuais, em respeito à privacidade e à Lei de Acesso à Informação. Na Itália, o homicídio náutico é equiparado a uma morte provocada no trânsito e pode resultar em pena de até sete anos de prisão em caso de condenação.

Leia mais

Imagem - AO VIVO: acompanhe sessão do STF que pode abrir investigação contra Moraes

AO VIVO: acompanhe sessão do STF que pode abrir investigação contra Moraes

Imagem - Moraes pode se tornar primeiro ministro do STF a ser investigado na história

Moraes pode se tornar primeiro ministro do STF a ser investigado na história

Imagem - Caminhoneiro trabalhava 16 horas por dia em caminhão infestado de baratas e será indenizado

Caminhoneiro trabalhava 16 horas por dia em caminhão infestado de baratas e será indenizado

Tags:

Gabriela Querino Elorriaga

Mais recentes

Imagem - Motorista é obrigado comer dentro de caminhão do lixo, entra com processo por insalubridade e ganha indenização na Justiça

Motorista é obrigado comer dentro de caminhão do lixo, entra com processo por insalubridade e ganha indenização na Justiça
Imagem - Que horas é o sorteio da Lotofácil da Independência hoje (15)? Prêmio é de R$ 300 milhões

Que horas é o sorteio da Lotofácil da Independência hoje (15)? Prêmio é de R$ 300 milhões
Imagem - FGTS: R$ 79 bilhões deixaram de ser depositados por empresas e podem ser recuperados

FGTS: R$ 79 bilhões deixaram de ser depositados por empresas e podem ser recuperados